Trucul de slăbit cu ceai verde: Secretul care topește grăsimea fără diete și fitness

Secretul ceaiului verde nu constă doar în gust, ci și în compoziția chimică care afectează funcționarea organismului chiar și atunci când corpul este în repaus.

Gestionarea greutății nu se bazează doar pe exerciții fizice și dietă, ci și pe funcția metabolică. Aceasta afectează cantitatea de energie pe care o folosește organismul și, în consecință, rata de pierdere a grăsimii corporale.

În ultimul deceniu, multe cercetări s-au concentrat pe substanțele naturale care susțin procesele metabolice - una dintre cele mai cercetate și accesibile dintre ele este ceaiul verde.

Ceai verde, stimulator al metabolismului

Una dintre proprietățile cheie ale ceaiului verde este capacitatea sa de a stimula metabolismul. Cercetări efectuate în Thailanda au arătat că extractul de ceai verde poate crește consumul zilnic de calorii cu aproximativ 60 fără nicio activitate fizică. Acest lucru este comparabil cu o plimbare de 20 de minute.

Efectul provine din conținutul ridicat de catechine - antioxidanți, care stimulează termogeneza, procesul prin care organismul folosește energia pentru a menține temperatura și funcționarea. Comparativ cu ceaiul negru, ceaiul verde conține de până la patru ori mai mulți dintre acești compuși benefici deoarece frunzele nu sunt fermentate după recoltare, ci mai degrabă ușor aburite, ceea ce le păstrează proprietățile naturale.

Câte cești să consumi pe zi?

Potrivit multor experți în nutriție, cantitatea ideală este de una până la două cești pe zi. Aceasta este suficientă pentru a furniza cantitatea de catechine utilizate în studiile clinice. Unii nutriționiști recomandă până la patru cești dacă nu ești sensibil la cafeină.

Este important să te bucuri de ceai verde fără aditivi, cum ar fi zahărul sau laptele, deoarece aceștia îi pot reduce efectele pozitive. De asemenea, se recomandă să îl bei în timpul zilei și nu chiar înainte de culcare, din cauza conținutului de cafeină.

Beneficii pentru sănătate

Ceaiul verde nu este doar un ajutor pentru pierderea în greutate. Numeroase studii l-au asociat cu un risc redus de a dezvolta diabet de tip 2, îmbunătățirea abilităților cognitive, încetinirea îmbătrânirii și întărirea sistemului cardiovascular.

Frunzele de ceai verde sunt bogate în polifenoli, dintre care se remarcă L-teanina, un aminoacid care promovează relaxarea și îmbunătățește concentrarea mentală. Prin urmare, este o băutură benefică nu doar pentru corp, ci și pentru minte.

Un obicei simplu cu efecte pe termen lung

Deși ceaiul verde în sine nu este o soluție miraculoasă pentru pierderea în greutate, poate contribui semnificativ la îmbunătățirea metabolismului atunci când este consumat în mod regulat, potrivit citymagazine.si.