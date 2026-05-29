Ce au stabilit Nicușor Dan și Zelenski în urma atacului cu dronă rusească

Președintele ucrainean a mai anunțat că militarii sunt pregătiți să ajute România „începând din această noapte”.

„Ucraina este pregătită să sprijine securitatea României, care ne ajută de cinci ani la rând să ne apărăm de atacurile rusești. Începând din această noapte, militarii noștri sunt în contact și am discutat despre o colaborare ulterioară la nivelul echipelor noastre. Vom păstra o comunicare constantă cu România și vom continua să lucrăm împreună pentru a proteja viețile oamenilor de toate potențialele amenințări rusești”, a precizat Zelenski.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan a vorbit cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski despre atacul cu dronă de la Galați. Cei doi au stabilit să accelereze cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone.

Nicușor Dan a făcut anunțul pe Facebook.

„Am avut astăzi o convorbire cu Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galați, cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei. După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe. Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați”, a scris președintele.

Cei dol lideri au luat decizii în urma discuției telefonice.

„Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina. Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic. România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare”, a adăugat Nicușor Dan.

O dronă care a trecut granița a lovit un bloc din centrul orașului Galați. Aceasta a provocat o gaură de mari dimensiuni în tavanul apartamentului de la ultimul etaj. În momentul impactului, în interior se aflau două persoane, mamă și fiu. Victimele au supraviețuit.

(sursa: Mediafax)