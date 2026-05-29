Fitch ridică Transgaz la ratingul „BBB stabil”. Compania devine liderul absolut al sectorului energetic listat la BVB

SNTGN Transgaz obține cel mai puternic rating din industria energetică românească și își consolidează poziția strategică în regiune

SNTGN Transgaz SA marchează una dintre cele mai importante victorii de imagine și credibilitate financiară din ultimii ani pe piața de capital din România. Agenția internațională de rating Fitch Ratings a decis, în cadrul evaluării anuale din 2026, să îmbunătățească ratingul de risc de neplată pe termen lung (IDR) al companiei de la „BBB-” cu perspectivă pozitivă la „BBB” cu perspectivă stabilă.

Prin această decizie, Transgaz devine singura companie din sectorul energetic românesc care atinge acest nivel de rating, depășind nume importante listate la Bursa de Valori București, precum Romgaz, Nuclearelectrica, Transelectrica și Electrica.

Decizia Fitch reprezintă nu doar o validare financiară, ci și un semnal puternic transmis investitorilor internaționali privind stabilitatea, capacitatea de dezvoltare și rolul strategic pe care Transgaz îl joacă în securitatea energetică regională.

Indicatorii financiari care au convins Fitch să ridice ratingul Transgaz

Potrivit analizei realizate de Fitch, îmbunătățirea ratingului vine pe fondul consolidării accelerate a performanțelor financiare și operaționale ale companiei, după finalizarea unor investiții majore în infrastructura energetică.

Unul dintre cele mai importante argumente luate în calcul a fost reducerea gradului de îndatorare. Levierul net al fondurilor din exploatare (FFO) este estimat la o medie de aproximativ 3,1x pentru perioada 2026-2028, mult sub pragul de risc de 4x stabilit anterior de agenția internațională.

În paralel, Transgaz a raportat o creștere puternică a EBITDA, susținută de programul amplu de investiții derulat în anii 2024 și 2025. Totodată, fluxul de numerar liber (FCF) începe să intre într-o zonă de stabilitate, cu o medie prognozată de aproximativ minus 210 milioane lei pentru perioada 2026-2028, o evoluție considerată net superioară estimărilor anterioare.

Fitch a apreciat și predictibilitatea cadrului de reglementare, după aprobarea metodologiei pentru cea de-a cincea perioadă de reglementare, dar și relația solidă dintre profilul financiar al companiei și ratingul suveran al României.

Conducta Marea Neagră – Podișor schimbă complet poziția strategică a României

Un element esențial care a influențat pozitiv analiza Fitch este finalizarea gazoductului Țărmul Mării Negre – Podișor, unul dintre cele mai importante proiecte energetice dezvoltate în România în ultimii ani.

Investiția, evaluată la aproximativ 2,3 miliarde de lei și finanțată integral prin granturi, a fost inclusă în baza de active reglementate în octombrie 2025. Efectele au fost spectaculoase: baza de active reglementate (RAB) a crescut cu aproape 40%, iar indicatorii EBITDA și FFO au fost impulsionați semnificativ.

Noua conductă va avea un rol strategic major odată cu începerea exploatării gazelor din Marea Neagră, estimată pentru anul 2027. Magistrala va conecta noile zăcăminte offshore la sistemul BRUA – coridorul energetic Bulgaria-România-Ungaria-Austria – transformând România într-un actor-cheie pe harta energetică a Europei Centrale și de Est.

Integrarea BRUA în Coridorul Vertical va permite transportul gazelor naturale provenite din multiple surse, inclusiv LNG american, gaze din Azerbaidjan sau resurse energetice aduse prin Grecia din Qatar, Algeria și Egipt. În același timp, proiectul contribuie direct la reducerea dependenței Europei de gazul rusesc și la consolidarea securității energetice pentru Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcani.

Analiștii Fitch consideră că finalizarea acestui proiect elimină și riscurile majore asociate concentrării investițiilor într-o singură lucrare de mare amploare, reducând posibilitatea unor întârzieri care ar fi putut afecta profitabilitatea companiei.

Transgaz, apreciată și pentru guvernanța corporativă și performanța managerială

Pe lângă performanțele financiare, Fitch a evaluat pozitiv și standardele de guvernanță corporativă implementate de companie. Sistemul ESG și managementul strategic au fost considerate elemente esențiale în consolidarea profilului de risc al Transgaz.

Conducerea companiei a reușit nu doar să atingă, ci chiar să depășească indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în Planul de Administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Datorită acestei evoluții constante, Transgaz ocupă în prezent locul patru în topul operatorilor de transport și sistem de gaze naturale din Uniunea Europeană.

Grupul Transgaz operează astăzi o structură internațională formată din cinci companii, atât în România, cât și în Republica Moldova. Compania administrează peste 16.350 de kilometri de rețea de transport gaze naturale pe teritoriul celor două state, fiind singurul operator regional cu o astfel de infrastructură integrată.

Explozie bursieră: Capitalizarea Transgaz a crescut de 12 ori

Performanțele financiare și investițiile strategice au fost reflectate direct și în evoluția bursieră a companiei.

Listată de peste 18 ani la categoria Premium a Bursei de Valori București, Transgaz a înregistrat o creștere spectaculoasă a valorii de piață. Capitalizarea bursieră a companiei a urcat de la 1,44 miliarde de lei în decembrie 2008 la aproximativ 16,65 miliarde de lei în mai 2026.

Aceasta înseamnă o creștere de peste 15 miliarde de lei și o multiplicare de aproape 12 ori a valorii companiei pe bursă.

În paralel, acțiunile TGN au avut unul dintre cele mai puternice raliuri din sectorul energetic românesc în 2026. De la începutul anului, titlurile s-au apreciat cu aproximativ 33%, ajungând la o cotație de 89 de lei pe acțiune, pe fondul rezultatelor financiare solide și al perspectivelor extrem de favorabile.

Investițiile de 14 miliarde de lei transformă Transgaz într-un pilon energetic regional

Strategia companiei rămâne concentrată pe investiții masive în infrastructură, considerate principalul motor de dezvoltare și profitabilitate.

În ultimii 15 ani, Transgaz a investit aproximativ 14 miliarde de lei în dezvoltarea și modernizarea Sistemului Național de Transport gaze naturale. Peste 95% din aceste fonduri au fost direcționate către modernizarea infrastructurii și retehnologizarea sistemului, în timp ce restul a fost utilizat pentru extinderea rețelelor și racordarea de noi localități.

Prin aceste investiții, compania își reconfirmă statutul de actor strategic esențial pentru transportul intern și internațional de gaze naturale, consolidând în același timp poziția României pe harta energetică europeană.