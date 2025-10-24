Carla Ungureanu, românca de 17 ani care a primit “Félicitations du jury” la Paris, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Datorită performanțelor sale, Carla a devenit membră a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - campanie care promovează excelența, talentul și potențialul generației tinere.

Pianul a intrat în viața sa la doar 7 ani și, de atunci, a devenit parte din identitatea ei. În paralel cu studiile din România, Carla și-a desăvârșit formarea artistică la Schola Cantorum din Paris, în clasa maestrului Maurizio Moretti, unde a absolvit în 2023 Cycle Supérieur cu distincția „Très bien à l'unanimité avec les Félicitations du jury” - una dintre cele mai înalte aprecieri oferite de prestigioasa instituție franceză. Tot la Paris, în 2025, a susținut recitaluri dedicate memoriei lui George Enescu, confirmând legătura profundă pe care o are cu tradiția muzicii românești.

De-a lungul formării sale, Carla a participat la cursuri de măiestrie cu profesori de renume internațional, precum Shwan Sebastian, Viniciu Moroianu, Vlad Dimulescu, Andreas Frölich, Michail Lifits și William Fong - experiențe care i-au perfecționat atât tehnica, cât și expresivitatea scenică.

Cariera sa concertistică a început în forță: la doar 12 ani, în 2020, Carla a susținut primul recital solo, iar în aprilie 2025 a debutat ca solistă alături de Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, interpretând Concertul nr. 23 în La major, K.488 de W.A. Mozart, sub bagheta maestrului Ovidiu Bălan – un moment definitoriu pentru drumul său artistic.

Cu o activitate competițională impresionantă, Carla a adunat peste 50 de premii naționale și internaționale, dintre care se remarcă: Premiul I la WPTA Spain International Piano Competition (2024), Premiul I de Excelență la Concursul Internațional ProPiano București (2024), Premiul I la Danubia Talents (Budapesta, 2023), Franz Liszt Center (Spania) și Orbetello Junior (Italia).

Pianista mărturisește că visul ei este să ducă muzica românească pe marile scene ale lumii și să demonstreze că, prin muncă, pasiune și autenticitate, tinerele generații pot redefini viitorul cultural al României.