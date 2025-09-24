Chronivo, prima platformă cu AI pentru monitorizarea pacienților cronici, creată de doi tineri români. Studenții, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Ideea a apărut în urma experienței clinice directe a lui Teodor: „Pe parcursul a cinci ani de practică în spitalele din România, am observat o problemă: pacienții cronici ajung greu la medic, iar medicii nu primesc aproape niciodată informații despre evoluția lor între vizitele programate. Asta înseamnă tratamente ajustate târziu, complicații și, din păcate, costuri uriașe pentru sistem. Pentru a valida problema, am discutat cu medici din spitale de stat, iar răspunsul a fost clar - e nevoie de o soluție digitală, simplă și scalabilă”, explică tânărul medicinist.

Astfel a luat naștere Chronivo Health, un instrument care promite să devină indispensabil pentru clinici și pentru medicii de familie. Platforma folosește agenți virtuali ce interacționează direct cu pacienții cronici printr-un simplu apel telefonic, evitând barierele tehnologice pentru persoanele în vârstă sau cu puține cunoștințe digitale. Chronivo reduce totul la un dialog natural cu pacientul: un interviu telefonic prin care sunt colectate informații despre medicație, simptome și sănătatea mintală. Aceste date sunt procesate de sistem și transformate în rapoarte și alerte trimise direct către medicii curanți. Astfel, evoluția pacienților este urmărită în timp real, iar medicii pot interveni rapid atunci când apar semne de agravare. În loc să aștepte vizitele rare din cabinet sau internările de urgență, doctorii pot acționa proactiv, ajustând tratamentul și prevenind complicațiile. Chronivo aduce mai aproape acel model de medicină personalizată și preventivă la care România aspiră de ani buni.

Echipa Chronivo a trecut prin etape importante de validare în ecosistemul de startup-uri tehnologice. La Innovation Labs 2025, platforma s-a calificat până la nivel național, iar la Laser Valley 2025 au atras colaborarea unor specialiști cu experiență, precum Adrian Mateianu, Project Manager la Nagarro, și Cătălin Pîrvu, fondator Munware Solutions, care asigură suport tehnic pentru dezvoltarea platformei.

În prezent, Chronivo este deja online, iar fondatorii se află în procesul de obținere a avizelor necesare pentru a colabora cu clinici din România. Următorul pas: lansarea proiectelor pilot în parteneriat cu instituții medicale.

„Ne dorim ca, prin Chronivo, să schimbăm felul în care pacienții cronici sunt monitorizați, să oferim medicilor instrumente mai bune și, în final, să îmbunătățim viața oamenilor. Credem că prevenția și intervenția timpurie sunt cheia unui sistem medical mai eficient și mai uman”, spune Alexandru Oprescu.

Într-un viitor nu foarte îndepărtat, agenții virtuali ar putea deveni un partener esențial pentru fiecare medic și pacient, reducând distanța dintre ei și transformând medicina din România într-o poveste de succes.