Modelul norvegian de educație: fără AI în școli și mai multe manuale

În contextul unei scăderi pe scară largă a rezultatelor la testele şcolare, guvernul a interzis în 2024 smartphone-urile în şcoli şi le-a redat profesorilor mai multe atribuţii privind menţinerea disciplinei în sălile de clase.



Folosirea AI creşte riscul ca elevii de vârstă mică să rateze paşi importanţi în educaţia lor, a spus prim-ministrul Jonas Gahr Stoere cu prilejul unei conferinţe de presă desfăşurate vineri.



''Cel mai important în şcoală este să-i învăţăm pe copiii noştri să citească, să scrie, să calculeze'', a spus Stoere, adăugând că noul standard va fi impus începând cu viitorul an şcolar, care începe la sfârşitul lui august.



Elevii de la clasa I la clasa a VII-lea, cu vârste cuprinse între 6 şi 13 ani, ar trebui, ca regulă generală, să nu folosească AI, iar cei din ciclul gimnazial, cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani, pot folosi cu prudenţă astfel de instrumente sub supravegherea profesorilor, a spus guvernul.



În educaţia liceală, de la 17 la 19 ani, elevii trebuie să înveţe să folosească AI în mod adecvat, astfel încât să fie pregătiţi pentru următoarele cicluri de educaţie şi pentru piaţa muncii, a adăugat guvernul.



Norvegia a început să implementeze utilizarea computerelor în sălile de clasă în anii 1990, apoi a iPad-urilor din 2010, reducând dependenţa de cărţi şi de scrisul de mână.



Într-un comunicat pe aceeaşi temă publicat vineri, guvernul a mai spus că va propune legislaţie pentru a finanţa utilizarea unui număr mai mare de cărţi în clase, inversând tendinţa către tablete. Guvernul norvegian a anunţat de asemenea în aprilie că are în plan interzicerea utilizării reţelelor de socializare înainte vârstei de 16 ani, încadrându-se astfel într-un trend iniţiat de Australia şi de alte ţări în scopul reducerii timpului petrecut de tineri pe dispozitivele electronice, scrie AGERPRES