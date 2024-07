Damian Drăghici a inaugurat Școala Primară & Grădinița din inima comunității rome din cartierul Moglănești, județul Harghita, renovate de Asociația BookLand

Lucrările au avut loc în perioada Iulie 2023 – Mai 2024, iar valoarea totală a investiției a fost de 225.000 EURO, din care 180.000 EURO a reprezentat contribuția BookLand prin sponsorizări atrase, iar 45.000 EURO contribuția Primăriei Toplița, care a achitat integral manopera și, în plus, a asigurat cazarea și masa muncitorilor.

Prezent la inaugurare, Ambasadorul Damian Drăghici a vizitat școala & grădinița renovate și a petrecut timp în comunitate, unde a făcut cunoștință cu elevii, părinții și cadrele didactice, împărtășind din emoțiile acestora.

„Mă bucur mult să fac parte din această culoare, bucurie, muzică și dans, care a avut loc la inaugurarea Școlii Primare și Grădiniței din Moglănești, unde am participat că Ambasador BookLand. Am văzut multe la viața mea, dar acest proiect a avut un impact emoțional, am stat non stop cu nodu-n gât și cu lacrimi... M-a emoționat foarte mult abordarea, felul în care au renovat cei de la BookLand totul și organizarea celor de la școală. Se vede că au pus mână de la mână sponsorii ca să facă ceva incredibil pentru acei superbi copilași care au dansat și s-au bucurat... Avem nevoie de inițiative de genul acesta, avem nevoie de oameni care să fie dedicați, care vor să se implice și care dau din sufletul lor ceva pentru celelalte suflete. Întotdeauna sunt alături de inițiative ca acestea! Și eu am fost acel copilaș și cred că noi toți trebuie să nu uităm că suntem copii înăuntrul nostru și ar trebui să îi ajutăm pe ceilalți. Și singurul motiv pentru care suntem pe Pământul ăsta este să fim în serviciul altora. Deci, Doamne-ajută! Felicitări, BookLand! Felicitări, copiilor și Doamne-ajută tuturor!” – Damian Drăghici, Instrumentist, compozitor, producător muzical & Ambasador BookLand

„Pe măsură ce anii au trecut, școala noastră s-a confruntat cu o serie de provocări. Reducerile de fonduri amenințau mereu să o închidă, dar conducerea școlii și doamnele învățătoare nu au renunțat niciodată să lupte pentru resurse și pentru a se asigura că fiecare copil primea atenția și sprijinul de care avea nevoie pentru a reuși. Am căutat constant sprijin pentru a-i ajuta pe elevii noștri să beneficieze de condiții de studiu care să le crească motivația pentru frecventarea cursurilor, condiții care să susțină faptul că deși sunt romi, sunt o mare și relevantă parte din întregul comunității noastre. Prin renovarea acestei școli în mod special, Asociația BookLand promovează un mesaj puternic de egalitate și incluziune. Copiii de etnie romă au acum acces la aceleași condiții de educație ca și ceilalți copii, chiar superioare, acest lucru contribuind la reducerea discriminării și la integrarea lor în societate. Este un pas important spre construirea unei societăți echitabile și echilibrate, în care fiecare copil are șansa de a-și valorifica potențialul. Îmbunătățirea infrastructurii școlare are un impact pozitiv și asupra comunității locale, părinții văzând în această inițiativă un exemplu de investiție în viitorul copiilor lor. Acest lucru creează un sentiment de mândrie și încurajează implicarea activă a părinților în viața școlii. Din multe inimi, mici și mari, mulțumim Asociației BookLand pentru darul plin de formă și fond oferit copiilor și comunității rome din Moglănești!” – Maria-Alexandra Urban, Directoare Școala Gimnazială „Miron Cristea” Toplița si structura Școala Primară Moglănești, județul Harghita

„Dacă dorim o societate puternică, trebuie să privim școala și educația drept un obiectiv strategic. Iar una dintre premisele acestei realizări este infrastructura școlară - locul unde elevii și profesorii își desfășoară activitatea. Pentru noi acest loc a fost redefinit, revigorat și reînsuflețit de Asociația BookLand, prin proiectul „Împreună CONSTRUIM oameni”, care alături de sponsori, constructori și toți cei care au pus umărul au reușit să ne dăruiască o școală modernă în care elevii romi să beneficieze de condiții normale de studiu pentru o integrare și o acomodare mai ușoară în sistemul educațional și în societate. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru Școala Primară Moglănești și pentru elevii noștri!” – Vasile Popoviciu, Informatician și profesor de Informatică și TIC

„Ce am făcut luni în șir la Școala Primară & Grădinița din Moglănești? La interior am dat la o parte dușumele și parchetul vechi, am turnat șape, am spart ziduri și am creat goluri pentru uși (sau le-am umplut cu BCA), am montat tavane din profile metalice și plăci gips-carton, am refăcut instalația electrică montând noi corpuri de iluminat, și am creat un hol, separându-l de sala de clasă printr-un perete fals. Apoi am zugrăvit vesel pereții și am montat parchet în toate sălile în care, ulterior, am adus mobilier arătos și noi table școlare, celelalte având peste 90 de ani vechime. La exterior am anvelopat clădirea cu polistiren de cea mai bună calitate, apoi am dat cu tencuiala decorativă (și ce pervazuri frumoase ne-au ieșit!). Am reparat temelia, am refăcut sageacul din plăci OSB și am montat gresie pe scările de acces. Și am și pavat curtea. Apoi ne-am apucat de gard – l-am dat jos pe cel vechi, am turnat o fundație nouă și am montat unul metalic, cu porți trainice. După ce ne-a ieșit autorizația de construire mult așteptată, ne-am apucat de camera centralei – adio sobe care afumau sălile de clasă și consumau multe lemne! Și-au făcut locul în școală caloriferele și ʻvenele’ prin care să ʻcurgă’ căldura (cu săpăturile aferente pentru conectarea centralei cu școala). Micuța clădire a început cu fundația, stâlpii de rezistență, pereții în BCA, tavanul turnat din ciment pe plăcile OSB, structura de lemn pentru acoperiș, țigla de tablă, sistemul pluvial și un strălucitor coș de fum. La interior am capitonat-o cu plăci gips-carton antifoc, iar după stratul de amorsă și glet fin, am zugrăvit-o și pavat-o cu pavelele care ne-au rămas (să fim și eficienți, și anti-foc). Bineînțeles că i-am pus și uși și geamuri din tâmplărie PVC, iar la interior din lemn, alături de corpuri de iluminat și calorifere. V-am spus că am construit și o toaletă de serviciu în micuța clădire? Și, după cum vă puteți imagina, instalarea centralei termice nu a fost mic lucru… dar ne-a ieșit totul!” – Mihaela Petrovan, Președinta Asociației BookLand

Cu această ultimă instituție de învățământ inaugurată se încheie programul „Renovare școli în mediul rural” prin care Asociația BookLand a reabilitat 80 de școli și grădinițe din satele României în perioada 2020 - 2024, în beneficiul a peste 15.000 de elevi anual. Asociația a reușit această performanță motivând autoritățile și comunitățile locale să se implice, dar și mobilizând sute de companii private să contribuie cu bani, materiale de construcții sau servicii de transport prin redirecționarea celor 20% din impozitul pe profit/venit, conform Legii Sponsorizării nr. 32/1994 sau Ordinului 1679/2022 prin formularul 177. Un exemplu de parteneriat public-privat care creează un viitor mai bun și sustenabil pentru copiii din satele României, contribuind la schimbarea mentalităților și atitudinii privind importanța educației în comunitățile rurale!

În 2024, BookLand face pasul următor, pentru a se ocupa nu doar de clădirile în care învață copiii din mediul rural, ci și de educația lor propriu-zisă și apoi de inserarea lor în câmpul muncii. În vara aceasta asociația începe să construiască primul său Campus Preuniversitar Profesional în sistem Dual din mediul rural în comuna Vulturești din județul Argeș (cu ciclurile primar-gimnazial-liceal-postliceal) cu scopul de a forma, din 2025, muncitorii calificați de care România are atâta nevoie. Dascăli pasionați și motivați vor preda în acest centru educațional 100% modern, pus GRATUIT la dispoziția elevilor și dotat cu toate facilitățile necesare pentru a susține performanța educațională & profesională (cu săli de clasă ‘scoase’ în natură, ateliere de lucru, laboratoare, bibliotecă, sală de spectacole, facilități sportive, amfiteatru în aer liber, spații de relaxare, mini-fermă de animale, cantină, brutărie, spălătorie, livadă, grădină de legume și solar). Asociația și-a propus astfel să revoluționeze învățământul profesional, implementându-l acolo unde-i șade mai bine - la sat -, derulând programe în sistem dual alături de agenții economici cărora le va pregăti teoretic și practic viitorii angajați, învățându-i carte și meserii pe copiii de la sat, unde, azi, 1 din 2 elevi abandonează școala după clasa a VIII-a, 4 din 10 nu trec de nota 5, iar 9 din 10 sunt analfabeți funcțional.

Investiția în amenajarea celor 7.2 ha de teren este estimată la peste 5 milioane EURO, iar experiența dobândită în Argeș va defini un best practice pentru viitoarele campusuri în sistem dual pe care BookLand le va ridica la sat, în fiecare județ din țară, pentru a încuraja stabilitatea, sustenabilitatea și prosperitatea mediului rural.

Toți cei care împărtășesc viziunea BookLand pentru șanse egale la educație de calitate pentru elevii de la sat se pot alătura demersului donând 2 euro lunar printr-un SMS cu textul CONSTRUIM la 8845 sau achiziționând Soricelul BookLand.

