Dublu aur pentru România la Olimpiada Internațională NEO Science

La 17 ani, când majoritatea adolescenților își caută direcția, Ovidiu-Ștefan Călin urca deja pe podiumul mondial al excelenței academice. Elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, tânărul a impresionat juriul Olimpiadei Internaționale NEO Science, desfășurată în Orlando, SUA: a cucerit două medalii de aur și a confirmat că performanța nu are vârstă atunci când este susținută de disciplină și ambiție.

La competiție au participat peste 200 de elevi din aproximativ 25 de țări, iar tânărul român s-a remarcat la două dintre cele mai dificile probe - fizică și matematică - unde a obținut locul al doilea la fizică și locul al cincilea la matematică, rezultate recompensate cu două medalii de aur. Pentru Ovidiu, aceasta a fost prima participare la o competiție internațională de științe exacte, însă debutul său a fost unul spectaculos, confirmând că performanța românească poate concura la cel mai înalt nivel mondial. Rezultatele sale excepționale i-au adus recunoașterea națională: Ovidiu-Ștefan Călin a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, proiect care promovează elitele tinerei generații și performanțele ce contribuie la imaginea și progresul țării.

Drumul spre podiumul internațional a început cu medalia de bronz câștigată la etapa națională a NEO Science Olympiad, rezultat care i-a adus calificarea în finala globală. În spatele succesului se află luni întregi de studiu intens, exerciții rezolvate până târziu în noapte și o disciplină formată atât prin pasiunea pentru știință, cât și prin rigorile mediului militar.

„Într-o zi am avut examenul, câte 40 de întrebări într-o oră și un sfert pentru fiecare materie, iar în altă zi am avut premierea. Am avut emoții, fiind prima participare, și nu mă așteptam la acest rezultat. Îmi doream, evident, să obțin un rezultat foarte bun, dar nu mă așteptam la două medalii de aur, locul doi la fizică și locul cinci la matematică”, a declarat Ovidiu-Ștefan Călin.

Participarea la competiție a fost și o experiență de viață. În timpul vizitei în SUA, tânărul a ajuns la centrul NASA, unde a asistat la o lansare de rachetă aparținând companiei lui Elon Musk - un moment care, spune el, i-a confirmat că știința este drumul pe care vrea să îl urmeze.

Dincolo de performanțele academice, Ovidiu este și sportiv de performanță. Practică handbalul și evoluează atât pentru echipa liceului, cât și pentru sportivii legitimați în București, la CSS 2, cu care participă în campionatul național. Rigoarea sportului se împletește perfect cu disciplina studiului, iar alegerea carierei militare nu a fost întâmplătoare:

„Ideea de carieră militară mi-a fost inspirată de tatăl meu încă din clasa a V-a, deși nu este militar și nu avem militari în familie. Pur și simplu, el a considerat că este de viitor și că mi se potrivește.”

Distincțiile obținute la NEO Science nu reprezintă un punct final, ci începutul unui parcurs care promite să ducă numele României tot mai sus în competițiile internaționale. Pentru Ovidiu, succesul nu înseamnă doar medalii, ci confirmarea că pasiunea, munca și disciplina pot transforma un vis într-o realitate cu impact global.