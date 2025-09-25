Guvernul dă câte 2.000-5.000 lei elevilor cu media 10 la examene

Absolvenții de gimnaziu cu media 10 la evaluarea națională vor primi 2.000 de lei, iar cei de liceu cu media 10 la bacalaureat vor încasa 5.000 de lei. Sumele sunt identice cu cele de anul trecut.

În sesiunile din iunie-iulie 2025, doar 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la bacalaureat (32 la sesiunea obișnuită, unul la sesiunea specială și 9 la bacalaureatul german).

La evaluarea națională pentru clasa a VIII-a, 85 de elevi au reușit performanța mediei 10.

„Am încercat să securizăm și partea de recompensare a excelenței", a declarat ministrul Daniel David, care subliniază că măsura vine alături de premiile pentru competițiile școlare.

Lista nominală a beneficiarilor și modalitatea exactă de acordare vor fi stabilite ulterior printr-un ordin de ministru.

(sursa: Mediafax)