Elevii din clasa a 8-a, la școală doar dimineața. Orele de după-amiază dăunează sănătății

Un proiect de lege înregistrat la Parlament zilele trecute și semnat de peste 20 de senatori prevede că elevii din clasa a 8-a vor învăța exclusiv în prima parte a zilei, când randamentul creierului este maxim. După-amiaza și seara, capacitatea de concentrare și memorare scade vizibil, iar școlarii sunt expuși unui nivel ridicat de stres, oboseală și tulburări de somn, argumentează inițiatorii.

Inițiativa legislativă, pusă luni pe masa senatorilor, vizează modificarea Legii învățământului preuniversitar prin introducerea obligației ca elevii claselor a VlII-a să își desfășoare activitatea școlară exclusiv în programul de dimineață.

Măsura este prevăzută și în legea în vigoare, însă cu aplicabilitate abia peste 5 ani.

„Învățământul gimnazial pentru clasa a VIII-a se organizează și funcționează cu program de dimineață”, stipulează proiectul de lege depus la Senat, care elimină, practic, sintagma „începând cu anul 2030”.

Orarul actual generează discriminări și afectează sănătatea elevilor

Inițiatorii documentului - 23 de senatori de la mai multe formațiuni politice (PSD, AUR, SOS și neafiliați), printre care și dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate a Senatului – susțin că se impune adoptarea acestei măsuri de urgență, întrucât actualele condiții de organizare a orarului școlar „generează discriminări, afectează sănătatea elevilor și reduc șansele reale la performanță academică”.

„În prezent, numeroși elevi din România, inclusiv cei din clasele terminale, sunt obligați să învețe în schimbul II sau chiar în schimbul III, ceea ce înseamnă ore de curs desfășurate după-amiaza sau seara, uneori până la ora 20.00. Această situație contravine dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Constituția României, care consacră principiul egalității în fața legii, precum și art. 32 alin. (1) și (2), care garantează dreptul la învățătură în condiții egale pentru toți copiii”, se arată în expunerea de motive.

Mai mult, spun autorii documentului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a constatat că diminuarea duratei orei la 40 de minute în școlile care au introdus trei schimburi constituie o formă de discriminare indirectă.

„Aceasta afectează în mod disproporționat elevii care, din cauza infrastructurii deficitare, beneficiază de mai puțin timp efectiv de instruire, deși programa școlară este aceeași. Cu toate acestea, deși hotărârea CNCD este obligatorie, Ministerul Educației nu a adoptat măsuri concrete pentru a elimina această practică discriminatorie, lăsând să se perpetueze încă cinci ani o încălcare evidentă a drepturilor fundamentale ale copiilor”, se precizează în expunerea de motive.

Mai mult, reglementarea actuală, care amână până în 2030 obligația de a respecta programul de dimineață, lasă la latitudinea școlilor și a autorităților locale decizia de a plasa elevii de clasa a VIII-a în schimbul II, în funcție de infrastructură: „Practic, statul transferă responsabilitatea respectării unui drept constituțional - accesul egal și nediscriminatoriu la educație - către școli și comunități locale, care nu dispun de resurse și nici de mecanisme unitare de aplicare. Această situație echivalează cu recunoașterea și acceptarea instituțională a unei discriminări, ceea ce contravine principiului interesului superior al copilului”.

Consecințele programului actual - „grave și directe”

Dacă actuala reglementare din Legea învățământului preuniversitar rămâne neschimbată, consecințele vor fi „grave și directe”.

„Concret, încă cinci generații de elevi de clasa a VIII-a vor fi supuse acelorași condiții inegale, fiind obligate să studieze după-amiaza sau chiar seara, în schimbul II sau III. (...) A lăsa lucrurile neschimbate până în 2030 înseamnă a accepta, cu bună știință, încălcarea drepturilor fundamentale ale copiilor și a obligațiilor internaționale asumate de România”, se arată în documentul care însoțește proiectul legislativ.

Din punct de vedere medical și psihologic, „studiile confirmă că randamentul maxim al creierului se obține dimineața, în intervalul 10.00-12.00”, au subliniat inițiatorii, iar capacitatea de concentrare și memorare scade vizibil după-amiaza și seara.

Prin urmare, „elevii care învață după-amiaza sau seara sunt expuși unui nivel ridicat de stres, oboseală și tulburări de somn, ceea ce afectează dezvoltarea lor armonioasă”, iar aceasta contravine art. 49 din Constituție, care obligă statul să asigure protecția specială a copiilor și tinerilor.

Inițiatorii au cerut dezbaterea și adoptarea acestei modificări legislative în regim de urgență deoarece, spun aceștia, „este singura modalitate prin care Parlamentul poate împiedica perpetuarea acestor inechități și poate garanta respectarea drepturilor fundamentale ale copilului”.

În anul școlar trecut, aproximativ 25.000 de elevi din țară au învățat în trei schimburi, potrivit fostului ministru al Educației, Ligia Deca.

Trebuie menționat însă că începând din toamna acestui an, în mod oficial, școlile din România nu mai au voie să organizeze cursuri în trei schimburi. Cu toate acestea, mai multe unități de învățământ au găsit soluții inedite prin care să ascundă faptul că elevii învață, de fapt, tot în trei schimburi: schimbul I și II, dar cu programul decalat pe trei intervale orare.