Român ucis la Viena: Doi polonezi l-au bătut și înecat în Dunăre

Unul dintre agresori a primit închisoare pe viață, iar celălalt, 20 de ani de detenție.

Cum a fost descoperită tragedia

Victima, un bărbat român de 37 de ani, care trăia pe străzile Vienei, a fost găsită fără viață pe 19 august 2025, în apele Dunării Noi din capitala austriacă. Autopsia a stabilit că bărbatul era decedat de mai multe zile la momentul descoperirii, iar pe corpul său au fost identificate multiple plăgi provocate prin lovire, ceea ce a determinat autoritățile vieneze să deschidă imediat o anchetă penală pentru stabilirea circumstanțelor morții.

Investigația, desfășurată pe parcursul mai multor luni, a arătat că românul a fost agresat cu brutalitate de doi cetățeni polonezi, care l-ar fi lovit repetat până când acesta și-a pierdut cunoștința. Ulterior, potrivit concluziilor anchetatorilor, cei doi l-ar fi ținut sub apă, în Dunărea Nouă, până la decesul victimei.

Deși crima a avut loc în august 2025, concluziile complete ale anchetei și condamnarea celor doi suspecți au fost pronunțate abia recent, moartea violentă a bărbatului fără adăpost șocând, între timp, opinia publică din Austria.

Pedepsele primite de cei doi agresori

Tribunalul a stabilit pedepse diferite pentru cei doi cetățeni polonezi implicați: unul dintre ei a fost condamnat la închisoare pe viață, iar celălalt la 20 de ani de detenție - sentințe care reflectă gravitatea extremă a faptei, comisă asupra unei victime aflate deja într-o situație de vulnerabilitate accentuată, fără adăpost și fără sprijin în țara străină în care se afla.

Cazul readuce în atenție, o dată în plus, riscurile la care sunt expuși cetățenii români aflați în situații de vulnerabilitate în afara granițelor țării, mai ales cei fără o locuință stabilă sau o rețea de sprijin în țara-gazdă - context care face ca astfel de persoane să fie ținte mai ușoare pentru agresiuni și, adesea, cazuri mai greu de investigat rapid, tocmai din lipsa unor persoane care să le raporteze imediat dispariția.