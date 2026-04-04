„Founders Museum” – expoziția care i-a pus pe elevii Academiei Da Vinci față în față cu adevărul despre libertate: ori ești liber, ori plătești prețul

Această lecție directă și puternică a fost transmisă în cadrul vizitei organizate pentru două grupe de elevi ai Academiei Da Vinci la Biblioteca Națională a României, unde au explorat expoziția „Founders Museum” (Muzeul Părinților Fondatori ai Americii), realizată de Ambasada Statelor Unite ale Americii, în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență.

Expoziția reconstituie momentul în care ideile au devenit acțiune și curajul a devenit istorie. Printr-un concept modern, interactiv, elevii au putut înțelege nu doar cine au fost Părinții Fondatori, ci și ce a însemnat, în mod real, decizia lor: asumarea unui destin fără garanții.

Vizita a avut loc la invitația directorului Biblioteca Națională a României, Bogdan Gheorghiu, care a subliniat rolul educației vii: „Ne dorim ca tinerii să înțeleagă istoria dincolo de manuale. Această expoziție vorbește despre valori care rămân actuale și astăzi.”

Pentru Academia Da Vinci, întâlnirea cu această expoziție a fost o confirmare a unei direcții educaționale clare: apropierea copiilor de realitate, de alegeri și de consecințele lor.

„Astăzi, copiii au înțeles că libertatea nu este un concept abstract. Este rezultatul unor decizii extreme, asumate până la capăt”, a declarat Bogdan Ionescu, directorul educațional al Academiei.

„Istoria devine relevantă atunci când îi înțelegi riscul și curajul din spate. Iar această experiență exact asta a oferit”, a adăugat Monica Vâlcu, actriță și lector.

La rândul său, Adrian Gazdaru, actor, manager cultural și lector al Academiei, a punctat: „Educația înseamnă să formezi oameni care înțeleg miza deciziilor. Astăzi, copiii au înțeles-o.”

Vizita la „Founders Museum” nu a fost doar un moment educațional, ci o experiență care a pus o întrebare esențială: ce înseamnă, cu adevărat, să fii liber — și cât ești dispus să riști pentru asta.