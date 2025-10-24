Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține înscrierea tinerilor români la Youth Global Forum 2026, organizat sub egida UNESCO

Youth Global Forum 2026 reprezintă o platformă globală de idei și soluții, care aduce împreună tineri inovatori din întreaga lume pentru a conduce dialogul despre viitorul pe care doresc să îl construiască. Participanții, cu vârste între 16 și 45 de ani, au ocazia să își prezinte proiectele, să interacționeze cu lideri internaționali, să învețe despre noile tendințe în educație, tehnologie și sustenabilitate și să contribuie activ la formularea unor politici globale dedicate tinerilor.

Prin această inițiativă, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își reafirmă angajamentul față de promovarea tinerilor talentați și implicați în procesele de dezvoltare durabilă și consolidarea dialogului intercultural. De-a lungul anilor, fundația a fost un partener constant al proiectelor UNESCO, facilitând accesul tinerilor români la rețele globale de colaborare.

Totodată, tinerii sunt încurajați să participe și la concursul național de viziune strategică „Proiect de țară – România 2050”, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Competiția provoacă tinerii să își imagineze și să propună o strategie realistă și inovatoare pentru dezvoltarea României în următorii 25 de ani, pornind de la domenii-cheie precum educația, economia, mediul, sănătatea, cultura sau digitalizarea.

Prin aceste inițiative complementare, Fundația creează punți între tinerii români și comunitatea internațională, oferindu-le șansa de a transforma ideile lor în soluții concrete pentru o lume mai bună - în România și dincolo de granițele ei.