Haos la început de an şcolar! În multe unităţi de învăţământ sălile de clasă vor fi în data de 8 septembrie goale

"Prima zi de şcoală nu poartă în acest an nicio urmă de bucurie, nicio notă de optimism şi în niciun caz nu poate fi vorba despre o sărbătoare. Ne-am fi dorit ca împreună cu elevii noştri, să transformăm data de 8 septembrie într-o amintire frumoasă. (...) În multe unităţi de învăţământ sălile de clasă vor fi în data de 8 septembrie goale, o imagine sumbră a ceea ce va fi educaţia din această ţară!", a transmis preşedintele FSLI, Simion Hăncescu, printr-un comunicat de presă.



Liderul FSLI reiterează că luni va organiza "Marşul Educaţiei" în Bucureşti, la care şi-au anunţat participarea mii de cadre didactice din întreaga ţară. Manifestarea va începe la ora 11:00, în Piaţa Victoriei, şi se va desfăşura până la Palatul Cotroceni.



"Trebuie să arătăm că suntem uniţi, că avem o voce puternică. Pe 8 septembrie noi toţi vom lupta pentru educaţie, nu împotriva ei!', a subliniat Simion Hăncescu.



Potrivit organizaţiei sindicale din Educaţie, măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, inclusiv creşterea normei didactice, duc la scăderea veniturilor cadrelor didactice cu 10-20 % şi afectează grav calitatea educaţiei.



"Creşterea normei didactice, una dintre măsurile cu care se mândreşte actualul Executiv, înseamnă, în realitate, o tăiere mascată a veniturilor încasate de cadrele didactice cu 10-20%. Este ceea ce Guvernul Bolojan nu recunoaşte! Prin urmare, marea reformă a educaţiei înseamnă şi mai puţini bani alocaţi învăţământului, venituri şi mai mici, oameni şi mai nemulţumiţi! (...) Forţarea cadrelor didactice să predea mai multe materii, din arii curriculare diferite, doar pentru a-şi face norma didactică, înseamnă reducerea calităţii în educaţie! Multe dintre unităţile de învăţământ se vor confrunta cu această problemă a predării "mozaic". Cum poţi să aştepţi ca un profesor de educaţie fizică să predea biologie sau unul de limba română fizică sau chimie la acelaşi standard de calitate cu colegii care au pregătirea necesară? Aceste lucruri nu contează nici măcar pentru ministrul Educaţiei, Daniel David", se mai arată în comunicatul FSLI.



Federaţia atrage atenţia că "reducerea fondurilor pentru educaţie va conduce la şcoli mai slab dotate", la plecarea celor din sistemul de învăţământ şi la o calitate redusă a procesului educaţional. AGERPRES