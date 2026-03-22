Iranul răspunde amenințărilor lui Donald Trump: Ce se va întâmpla cu Strâmtoarea Ormuz?

Declarația vine după ce Donald Trump a amenințat că va ataca centralele electrice iraniene dacă această cale navigabilă nu va fi „complet deschisă” în termen de 48 de ore, potrivit Reuters.

Amenințarea atacurilor iraniene în timpul războiului SUA-Israel împotriva Iranului a împiedicat majoritatea navelor să treacă prin strâmtoarea îngustă, pe care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate, amenințând cu un șoc energetic global.

Iranul spune că Strâmtoarea Ormuz este deschisă

Ali Mousav a declarat că Teheranul este gata să coopereze cu Organizația Maritimă Internațională (OMI) pentru a îmbunătăți siguranța maritimă și a proteja navigația din Golf, adăugând că navele care nu au legături cu „dușmanii Iranului” ar putea traversa strâmtoarea prin coordonarea măsurilor de securitate și siguranță cu Teheranul.

„Diplomația rămâne prioritatea Iranului. Cu toate acestea, încetarea completă a agresiunii, precum și încrederea reciprocă sunt mai importante”, a spus Mousavi, reprezentantul Iranului la OMI, adăugând că atacurile israeliene și americane împotriva Iranului se află la „baza situației actuale din Strâmtoarea Ormuz”.