Germania zdrobește debutanta Curaçao cu 7-1 la Cupa Mondială 2026

Scor uriaș la Mondial: Germania zdrobește Curaçao și aproape își asigură calificarea

Selecționata Germaniei a oferit un adevărat recital ofensiv la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada, după ce a învins categoric debutanta Germania naționala de fotbal cu scorul de 7-1 (3-1) pe stadionul din Houston. Partida din Grupa E a confirmat diferența uriașă de valoare dintre cele două formații, iar echipa antrenată de Julian Nagelsmann a controlat jocul aproape în totalitate.

De partea cealaltă, Curaçao naționala de fotbal a reușit totuși un moment istoric: primul gol marcat vreodată la un turneu final de Cupă Mondială.

Prima repriză: reacție surprinzătoare a debutantei, dar Germania domină

Germania a început în forță, iar Felix Nmecha a deschis scorul rapid, în minutul 6, după o combinație rapidă cu Florian Wirtz. Ocaziile au continuat să apară la poarta caraibienilor, însă eficiența nu a fost perfectă în primele minute.

Surpriza a venit în minutul 21, când Livano Comenencia a reușit egalarea cu un șut de la distanță, profitând de o pasă a lui Juninho Bacuna. Momentul a fost unul istoric pentru selecționata din Caraibe, care a reușit astfel să își treacă numele pe lista marcatorilor la un Mondial.

Echilibrul a durat însă puțin. Germania a accelerat din nou ritmul, iar Nico Schlotterbeck a readus avantajul în minutul 38, cu o lovitură de cap din apropiere, după un corner bine executat. Finalul primei reprize a aparținut clar nemților, iar Kai Havertz a transformat un penalty în prelungiri (45+5), stabilind scorul la pauză: 3-1.

Repriza secundă, demonstrație de forță totală

După pauză, Germania a continuat spectacolul. Jamal Musiala a marcat imediat în minutul 47, cu un șut plasat din unghi, iar meciul a devenit practic dezechilibrat complet.

Nathaniel Brown a reușit primul său gol pentru națională în minutul 68, după o acțiune colectivă rapidă, iar Deniz Undav a punctat și el în minutul 78, profitând de o eroare a portarului advers.

Kai Havertz a închis tabela în minutul 88, reușind dubla personală cu un lob elegant, într-un final în care Germania a dominat fără drept de apel.

Recorduri și momente istorice la Houston

Partida a adus și câteva repere importante. Selecționerul Dick Advocaat, în vârstă de 78 de ani, a devenit cel mai vârstnic antrenor din istoria Cupei Mondiale. De asemenea, portarul Manuel Neuer, la 40 de ani, a bifat o nouă prezență istorică, devenind cel mai vârstnic jucător german la un turneu final mondial.

Germania - Curacao 7-1 (3-1)

Au marcat: Felix Nmecha (5), Nico Schlotterbeck (38), Kai Havertz (45+5 - penalty, 88), Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78), respectiv Livano Comenencia (21).

Houston, Houston Stadium: 68.021 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa E



Au evoluat echipele:

Germania: 1. Manuel Neuer - 6. Joshua Kimmich (căpitan; 3. Waldemar Anton, 83), 4. Jonathan Tah (2. Antonio Rudiger, 73), 15. Nico Schlotterbeck, 18. Nathaniel Brown (22. David Raum, 73) - 5. Aleksandar Pavlovic, 23. Felix Nmecha (8. Leon Goretzka, 73) - 19. Leroy Sane, 10. Jamal Musiala (26. Deniz Undav, 64), 17. Florian Wirtz - 7. Kai Havertz. Selecționer: Julian Nagelsmann.

Rezerve neutilizate: 12. Oliver Baumann, 21. Alexander Nubel - 24. Malick Thiaw, 9. Jamie Lewelling, 13. Alexander Gross, 16. Angelo Stiller, 20. Nadiem Amiri, 25. Assan Ouedraogo, 11. Nick Woltemade, 14. Maximilian Beier.

Curacao: 1. Eloy Room - 5. Sherel Floranus, 23. Riechedly Bazoer, 18. Armando Obispo, 24. Deveron Fonville - 21. Tahith Chong (19. Gervane Kastaneer, 83), 10. Leandro Bacuna (căpitan) - 12. Sontje Hansen (11. Jeremy Antonisse, 46), 8. Livano Comenencia, 7. Juninho Bacuna - 9. Juergen Locadia (16. Jearl Margaritha, 65). Selecționer: Dirk Advocaat.

Rezerve neutilizate: 25. Tyrick Bodak, 26. Trevor Doornbusch - 2. Shurandy Sambo, 3. Jurien Gaari, 4. Roshon van Eijma, 20. Joshua Brenet, 6. Godfried Roemeratoe, 15. Arjany Martha, 22. Kevin Felida, 13. Tyrese Noslin, 14. Kenji Gorre, 17. Brandley Kuwas.



Arbitru: Jalal Jayed; arbitri asistenți: Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (toți din Maroc); al patrulea oficial: Abongile Tom (Africa de Sud); arbitru asistent de rezervă: Zakhele Siwela (Africa de Sud)

Arbitru video: Hamza El-Fariq (Maroc); arbitri asistenți video: Nicolas Gallo (Columbia), Shaun Evans (Australia)

AGERPRES