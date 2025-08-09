La doar 10 ani, dublă campioană mondială la balet. Povestea Ilincăi Bendeac, înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Titlul de campioană mondială obținut în 2025 este doar una dintre performanțele care confirmă statutul ei de fenomen al dansului clasic în elita internațională. Recent, Ilinca a fost înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, o recunoaștere binemeritată a valorii sale autentice.

Anul 2025 a fost un an de aur, la propriu, pentru Ilinca Bendeac. La prestigioasa competiție World Dance Masters din Poreč, Croația, micuța balerină a câștigat două medalii de aur la categoriile de balet și dans liric, devenind campioană mondială. Mai mult decât atât, a primit titlul de „Best Female Dancer” al competiției, o distincție extrem de valoroasă, acordată celei mai bune dansatoare dintre toate categoriile de vârstă și 7 stiluri de dans - o performanță incredibilă pentru o fetiță de 9 ani. La începutul anului, Ilinca s-a clasat în Top 12 la categoria balet, în cadrul prestigioasei competiții Youth America Grand Prix de la Faro, Portugalia.

Povestea Ilincăi începe la doar 4 ani, când a urcat pentru prima dată pe scenă. Încă de la primele lecții a demonstrat o înclinație ieșită din comun pentru dans, dublată de o seriozitate rar întâlnită la această vârstă. Astăzi, Ilinca se antrenează cu o rigoare demnă de un sportiv de performanță: 6 zile pe săptămână, aproximativ 5 ore pe zi. Urmează cursuri de balet clasic, dans contemporan, gimnastică, pregătire fizică și pilates - toate integrate într-un program complex ce susține visul ei de a deveni una dintre cele mai mari balerine ale lumii.

Ilinca urcă pe podium an de an, încă de la o vârstă fragedă, obținând constant locuri de frunte în competiții internaționale de prestigiu. În 2024, Ilinca a obținut aurul la Dance World Cup de la Praga, unde a fost din nou desemnată campioană mondială, și bronzul la dans contemporan, devenind vicecampioană în această categorie. De asemenea, în 2023, a intrat în Top 12 la Youth America Grand Prix - cea mai importantă competiție de balet din lume pentru tineri - în etapa de la Barcelona, iar în Italia, în cadrul emisiunii „Ballando con le stelle”, a obținut locul al doilea în concursul „Ballando con te”, demonstrând că talentul său transcende granițele și formatele artistice.

Pe lângă competiții, vara aceasta a fost una plină de noi experiențe pentru Ilinca. A participat la Constanța Movement Week, un workshop de top cu profesori de renume internațional, unde a primit o invitație specială pentru a dansa în celebrul spectacol „The Nutcracker” în Jakarta, Indonezia, în decembrie 2025. Tot în această vară a fost prezentă la YAGP Milan Festival, unde a continuat să-și îmbunătățească tehnica și expresivitatea sub îndrumarea unor maeștri ai baletului mondial.

Prin forța, eleganța și ambiția ei, Ilinca Bendeac devine un simbol al excelenței românești. Ilinca nu dansează doar pentru podiumuri sau trofee. Ea dansează pentru că acolo, pe scenă, își regăsește libertatea, își exprimă emoțiile și își construiește visul. Un vis care, la numai 10 ani, ne arată cât de mare poate fi un copil și cât de departe poate ajunge atunci când este susținut cu încredere și dragoste.