Luca Uzun, copilul-minune al pianului obține 7 medalii în SUA și se înscrie în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Elev al Școlii Gimnaziale nr. 24 „Ion Jalea” din Constanța, Luca Uzun a adunat deja laurii unui adevărat artist consacrat: 7 medalii la prestigiosul World Championships of Performing Arts (WCOPA) din Los Angeles, SUA, la doar 8 ani. Talentul și determinarea sa i-au adus locul în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Succesul lui Luca nu se măsoară doar în trofee. Încă de la primele note cântate, a reușit să impresioneze la competiții naționale și internaționale, câștigând premii de excelență la Pianiștii României și Premiul I la PianoArt, care l-a inclus în gala laureaților ediției 2024. Anul acesta, Luca Uzun a obținut Premiul I la PianoArt, adăugând încă o performanță remarcabilă palmaresului său impresionant. În ciuda vârstei fragede, Luca se remarcă prin talent excepțional, disciplină admirabilă și pasiune sinceră pentru muzică, care îl fac un model de inspirație pentru tinerii artiști.

Performanțele lui Luca nu se opresc la pian. La 6 ani, a câștigat Vocea Mării, secțiunea canto, iar la 7 ani, premiul obținut la competiția My Story, Our Lives l-a determinat să facă un gest deosebit: a donat întreaga bursă unui copil fără posibilități materiale.

„Nu contează cât de mic ești dacă ai un vis mare” - este motto-ul lui Luca, care îl ghidează în fiecare interpretare și pe fiecare scenă internațională pe care urcă.

Astăzi, Luca își continuă studiile de pian și canto la Atelierul de Arte Elis Ayla din Constanța și urmează programele și cursurile școlii The Crown în calitate de model, pentru a-și cultiva grația, eleganța și încrederea în sine.

Luca Uzun nu este doar un copil cu abilități muzicale extraordinare - este un simbol al visurilor care nu cunosc limite și un exemplu că talentul, ambiția și generozitatea pot merge mână în mână. Pe scena lumii, acest mic pianist din Constanța a început deja să scrie o poveste care va răsuna mult timp după ultima notă.