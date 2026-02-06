Ministerul Educației a lansat în consultare calendarul înscrierii în clasa pregătitoare

„Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare. Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ministerul Educației.

Ministerul anunță că Recomandarea de înscriere în învățământul primar va fi eliberată, la solicitarea părinților, de către grădinița frecventată de copil.

În cazul copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, evaluarea și recomandarea vor fi realizate de către Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) sau de către Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE).

Conform calendarului propus, perioada pentru depunerea solicitărilor, evaluarea copiilor și eliberarea recomandărilor este stabilită între 16 și 30 martie 2026.

Prima etapă a procesului începe pe 31 martie și se desfășoară până pe 6 mai 2026. În acest interval, părinții sau reprezentanții legali trebuie să completeze cererile-tip de înscriere, fie online, fie direct la unitatea de învățământ dorită și depunerea acestora.

Repartizarea propriu-zisă din prima etapă va avea loc după următorul program:

6 - 11 mai: Procesarea cererilor și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

13 - 20 mai: Procesarea cererilor pentru cei care solicită înscrierea la o altă unitate decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

21 mai: Afișarea listelor cu copiii înscriși și a numărului de locuri rămase disponibile.

În perioada 22 mai și 16 iunie 2026 ar urma să se desfășoare a doua etapă. Aceasta va avea următorul program:

25 - 29 mai: Depunerea cererilor de înscriere la școala aflată pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate de părinți.

2 - 8 iunie: Validarea cererilor la unitatea de învățământ.

16 iunie: Afișarea listelor finale cu copiii înscriși la fiecare școală.

Proiectul prevede și o perioadă de siguranță între 1 și 4 septembrie 2026, destinată soluționării de către inspectoratele școlare a cererilor pentru copiii care nu au fost încă înscriși sau a oricăror alte situații speciale

„Forma finală a Calendarului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării”, se arată în închierea mesajului.

(sursa: Mediafax)