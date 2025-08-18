Ministrul Educației, mesaj de ultimă oră despre bursele elevilor

Prima idee transmisă de ministrul David vizează măsurile de criză pe care este nevoit să le ia, cu impact și asupra redimensionării sistemului de burse.

„Nimeni nu dorește aceste măsuri și nimeni nu le-ar fi luat în această formă, în condiții de normalitate fiscal-bugetară. Însă fără aceste măsuri, începerea anului școlar cu salarii și burse devine imposibilă”.

Într-un comunicat de presă al Ministerului Educației se precizeză că ministrul a accentuat faptul că, în condiții de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi luat astfel, deși, spre exemplu, coordonarea între bursele de reziliență și cele de merit trebuia oricum analizată. Se arată, de asemenea, că în condițiile prezente de criză au fost păstrate bursele sociale (în diverse forme, inclusiv pentru mamele minore), cele tehnologice și - într-o formă nouă - bursele de merit. De asemenea, au putut fi protejate premiile la olimpiadele naționale și internaționale. Odată depășită criza fiscal-bugetară, se pot rediscuta procentul și o subcategorie a burselor de merit, care să se refere direct și la câștigătorii olimpiadelor naționale și internaționale.

Pentru a pregăti și momentul post-criză și a aduce un angajament optimist în domeniu, ministrul Daniel David a amintit că reforma curriculumului, derivată din Raportul QX, continuă. Peste 1.500 de specialiști sunt acum implicați în elaborarea programelor la nivel liceal, într-o paradigmă nouă, în timp ce elevii sunt încurajați să se implice și în stimularea pilotării unor planuri-cadru alternative și descentralizate, care pot ajuta nu doar la o educație mai personalizată în beneficiul lor, ci și la stabilizarea normelor titularilor și chiar ale suplinitorilor în aceste școli.

Ministrul și-a arătat disponibilitatea de a primi sugestii în ceea ce privește adaptarea reglementărilor legale asumate prin Programul de Guvernare și prin Legea Fiscal-Bugetară (L141/2025) - și implicit de toate partidele din Coaliție și de membrii acestora din Parlamentul României -, la nivelul coordonat de minister, precum și alte sugestii de măsuri de reformă, dincolo de măsurile de criză, rezultate din concluziile întâlnirii.

(sursa: Mediafax)