Mircea Badea, mesaj dur către autoritățile române: "Liceele cu predare în limba română din regiunea Cernăuți sunt în pericol de dispariție"

Din cele 20 de licee românești existente în prezent, doar patru vor funcționa în continuare, ceea ce afectează grav identitatea culturală a românilor din zonă.

Într-o intervenție recentă, realizaorul tv a subliniat că această problemă ar putea să nu fie suficient de cunoscută sau abordată de autoritățile române, adresând un apel direct președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrului de Externe, Oana Țoiu.

Dispariția școlilor românești din Cernăuți

„Se vorbește despre faptul că liceele cu predare în limba română din regiunea Cernăuți sunt în pericol de dispariție. Comunitatea românească din Cernăuți se află în Ucraina. Să explicăm pe scurt: Este o zonă care a fost cândva românească și care acum este parte a Ucrainei, deoarece Stalin a redesenat granița,” a tatras atenția Mircea Badea.

El a amintit și semnificația istorică a zonei, subliniind că în 1848 a fost înființată prima școală cu predare în limba română la Cernăuți, unde a studiat și poetul național Mihai Eminescu.

"Mă adresez lui Nicușor Dan. Vă rog să nu neglijați acest subiect important. Numeroase licee cu preda în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor fi desființate începând cu 1 septembrie 2027, în urma reorganizării sistemului de educație aprobat de Consiliul Regional al Regiunii Cernăuți. Noua rețea educațională prevede funcționarea a doar patru licee cu predare exclusiv în limba română, în orașul Cernăuți și în localitățile Hliboca, Ostrița și Herța, plus nouă licee mixte. În prezent, în regiune există 32 de licee, dintre care 20 sunt românești și 12 sunt mixte. Dacă reforma se aplică, dintre cele 20 de licee românești vor rămâne doar patru", a explicat realizatorul tv.

Apel către autoriățile române

"Atenție, este foarte important, domnule președinte Nicușor Dan: Copiii care doresc să studieze în română și să ajungă apoi la facultate vor fi nevoiți să învețe în altă parte, în școli ucrainene. Copiii nu au prea multe opțiuni. Ori pleacă în alte zone, ori renunță la studii. Este o situație foarte dificilă”, a avertizat Mircea Badea.

Comunitatea românească din regiune avertizează că această reformă educațională va avea efecte pe termen lung asupra identității etnice și culturale și cere sprijinul autorităților de la București, însă fără succes.

„Domnule Nicușor Dan, vorbiți cu domnul Zelenski. Așa ceva este înfiorător. Poate lumea nu știe exact ce se întâmplă în această zonă a Cernăuțiului și ce importanță are. Poate domnul Nicușor Dan nu știe, nu știu. Poate știe, poate nu. Fac și un apel către domnul Bolojan. Nu mă adresez doar domnului Nicușor Dan, ci și domnului Boloș și chiar doamnei Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Acest subiect este foarte important. Este vorba despre limba română și despre românii din Ucraina, care au fost români din România până când Stalin a modificat granița și s-au trezit în URSS”, a precizat Mircea Badea.