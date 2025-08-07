Noul an școlar 2025-2026. Când se vor întoarce elevii pe băncile școlii

Noul an școlar va avea 5 module, separate de vacanțe.

Structura anului școlar 2025-2026

Intervale de cursuri

- luni, 8 septembrie 2025 - vineri, 24 octombrie 2025;

- luni, 3 noiembrie 2025 - vineri, 19 decembrie 2025;

- joi, 8 ianuarie 2026 - vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, în funcţie de inspectoratele şcolare judeţene și a municipiului Bucureşti, după consultările cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora, precum şi cu cadrele didactice, desfăşurate la nivelul unităţilor de învăţământ;

- luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

- miercuri, 15 aprilie 2026 - vineri, 19 iunie 2026;

Vacanțe școlare

- sâmbătă, 25 octombrie 2025 - duminică, 2 noiembrie 2025;

- sâmbătă, 20 decembrie 2025 - miercuri, 7 ianuarie 2026;

- o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

- sâmbătă, 4 aprilie 2026 - marţi, 14 aprilie 2026;

- sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna Verde” își va desfășura activitățile între 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, la decizia unităților de învățământ.

Elevii din ani terminali, clasele a VIII-a și a XII-a vor încheia mai devreme cursurile.