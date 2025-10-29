O tânără cercetătoare româncă propune o inovație revoluționară pentru siguranța alimentară: metoda rapidă de izolare a microplasticelor din lactate. Andreea Laura Bănică, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Recent, tânăra a fost distinsă cu Premiul „Tânărul Inovator” în cadrul Festivalului de Transfer Tehnologic - TETRAFEST 2025, pentru brevetul „Metodă rapidă de izolare a microplasticelor din lapte, iaurt, smântână și unt” - o inovație cu impact major în siguranța alimentară, sănătatea publică și protecția mediului. Brevetul a fost recunoscut oficial de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Metoda dezvoltată permite evaluarea riscului de contaminare cu microplastice în lapte, iaurt, smântână și unt, oferind industriei alimentare un instrument esențial pentru îmbunătățirea procesului tehnologic și a calității produselor finite. În același timp, inovația are un important rol de avertizare și conștientizare pentru autorități, laboratoare de control și organisme de protecție a consumatorilor. Pentru contribuțiile sale semnificative în domeniul siguranței alimentare și pentru potențialul de a transforma practicile industriale la nivel național, Andreea Laura Bănică a fost înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - o platformă care pune în lumină tinerii inovatori, creatori și lideri care schimbă România prin inteligență, dedicare și curaj.

Această inovație aduce o soluție reală într-un domeniu despre care se vorbește din ce în ce mai mult: prezența microplasticelor în alimentație. Deși efectele consumului constant al acestor microparticule sunt încă în plină cercetare, studiile internaționale indică potențiale riscuri pentru organism, în special asupra sistemelor endocrin și imunitar. În ciuda acestui context, România și Uniunea Europeană nu dispun, deocamdată, de o legislație specifică monitorizării microplasticelor din alimente - ceea ce face ca inovația Andreei să fie una nu doar inovatoare, ci absolut necesară, spun specialiștii în domeniu.

Metoda a fost dezvoltată în cadrul laboratoarelor avansate ale Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM) al Universității „Valahia” din Târgoviște, sub coordonarea Prof. univ. dr. ing. Cristiana Rădulescu. Andreea este parte dintr-o echipă de cercetare dedicată, care a reușit să creeze un protocol eficient, rapid și cu costuri reduse pentru separarea microplasticelor din produsele lactate - o premieră națională și internațională în domeniu.

Inovația are un dublu scop: contribuirea la cercetarea doctorală și implementarea practică în industria alimentară. Deja au fost demarate discuții preliminare cu două fabrici de procesare a laptelui din Muntenia și Sud-Muntenia pentru integrarea metodei în fluxurile de control al calității. Această posibilă aplicare practică reprezintă un pas strategic spre dezvoltarea unui sistem de verificare și prevenție la nivel industrial, dar și unul spre informarea și protejarea consumatorilor.

Calitatea cercetării a fost confirmată prin numeroase recunoașteri internaționale. În ultimii ani, inovația a fost prezentată în cadrul unor importante saloane de inventică, obținând 13 premii și distincții. Printre acestea se numără Medalia de Aur și Diploma de Excelență la Salonul Internațional ProInvent (Cluj, 2023), Medalia de Aur la International Exhibition INVENTCOR (2024), Medalia de Aur la International Exhibition of Inventions and Innovative Entrepreneurship (2024), precum și Premiul Special acordat de Universitatea Politehnica din Timișoara în cadrul salonului EUROINVENT (2024).

Absolventă a Facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor a Universității „Valahia” din Târgoviște, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Andreea Laura Bănică este în prezent Asistent de Cercetare în cadrul aceluiași Institut de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară.