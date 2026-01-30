Patricia Ghiță, românca admisă la Bolshoi - vârful absolut al baletului mondial. Balerina, înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Admiterea a fost acordată inițial pentru un an, cu posibilitatea continuării programului academic complet de trei ani și absolvire la Moscova - un traseu rezervat exclusiv celor considerați excepționali chiar și după standardele Bolshoi. Este o validare rară, care confirmă nu doar talentul, ci și potențialul de performanță pe termen lung al unei tinere balerine românce într-un sistem recunoscut pentru exigența sa extremă. Performanța Patriciei Ghiță a fost recunoscută și în România, prin includerea sa în campania națională 100 de tineri pentru dezvoltarea României, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Campania recunoaște și promovează tinerii care duc numele României pe marile scene ale lumii, iar parcursul Patriciei este un exemplu clar de excelență construită prin disciplină, viziune și susținere reală a performanței. După primul modul de studiu la Bolshoi Ballet Academy, Patricia a fost selectată să danseze în Spectacolul de Crăciun al Academiei, organizat pentru ambasadori și invitați VIP - o recunoaștere suplimentară a calităților sale artistice și a integrării rapide într-un mediu de excelență extremă.

Povestea Patriciei nu începe într-o sală de audiții, ci într-un moment aparent banal, la vârsta de patru ani, când a urmărit un film în care dansa celebra balerină Svetlana Zaharova. A fost clipa în care lumea baletului a devenit, pentru ea, un univers magnetic, imposibil de ignorat. Ani mai târziu, destinul a construit o coincidență aproape simbolică: admiterea Patriciei la Bolshoi a fost făcută chiar de balerina pe care o admira în copilărie. Un cerc care se închide, dar care deschide, de fapt, un drum internațional de excepție.

De la vârsta de cinci ani, Patricia și-a dedicat viața dansului, urmând un traseu de performanță constantă, validat prin premii și selecții internaționale. A obținut locul I la Movmnt International Dance Competition - Ruse (2025), a fost recompensată cu Young Talent Jury Award la EBGP Vienna (2024) și a ajuns finalistă la competiții de referință precum Youth Grand Prix Paris și Verona (2024). În paralel, a primit burse și oferte de studiu din centre europene de prestigiu precum Roma, Amsterdam, Belgrad, München, Belgia, confirmând statutul său de talent internațional urmărit atent de marile școli de balet.

Un moment de maturitate artistică aparte a avut loc anul trecut, când Patricia a interpretat rolul Reginei Maria în spectacolul aniversar „150 de ani de la nașterea Reginei Maria”, la Balcic, alături de Orchestra Națională de la Sofia. A fost o apariție care a impresionat prin grație, forță expresivă și o profunzime scenică rar întâlnită la o vârstă atât de fragedă. Formarea sa este completată de participarea constantă la masterclass-uri și workshop-uri internaționale, alături de unii dintre cei mai apreciați profesori și coregrafi ai lumii, în cadrul Russian Ballet Summer Intensive (2023, 2024, 2025), Casa de Balet, Nervi Festival și ICE.

Visul Patriciei este să danseze pe marile scene ale lumii, să transforme fiecare mișcare într-o poveste și fiecare piruetă într-un mesaj de emoție și frumusețe. Admiterea la Bolshoi Ballet Academy nu este doar o reușită personală, ci o performanță care repoziționează România pe harta marilor școli ale baletului mondial.