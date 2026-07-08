Performanță într-o clasă din Buzău: 5 elevi au luat 10 la Limba română la Evaluarea Națională

5 elevi au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română și toți colegii lor au încheiat examenul cu medii finale de peste 9.

În spatele acestor rezultate se află profesoara de Limba română și diriginta clasei, Gabriela Șerbu.Aceasta că succesul elevilor este rezultatul unei colaborări constante între profesori, părinți și copii.

„Rezultatele vin ca urmare a colaborării foarte bune cu copiii, cu părinții și cu colegii, pentru că este esențial modul în care discutăm despre elevi și încercăm să îmbunătățim acolo unde este nevoie”, a explicat profesoara pentru observatornews.ro.

Cum au fost pregătiți elevii

Gabriela Șerbu spune că, pe lângă pregătirea pentru examen, accentul a fost pus pe dezvoltarea plăcerii de a învăța și implicarea elevilor în activități care să le stimuleze interesul pentru lectură și interacțiuni.

„Încercăm să găsim modalitatea de a le menține entuziasmul pentru învățare. Copiii au participat la multe activități extrașcolare, la proiecte de promovare a lecturii și la activități de învățare prin colaborare”, a explicat aceasta.

Profesoara susține că a evitat să transforme examenul într-o sursă de presiune pentru elevi, preferând dezbaterile și dialogul deschis în timpul orelor.

„Am avut permanent discuții cu ei și am încercat să fac lucrurile atrăgătoare. Am organizat dezbateri, am vorbit despre cărți și despre experiențele lor. Nu am pus presiune exclusiv pe rezultatul unei testări și nu le-am impus limite. Am încercat să le arăt că pot reuși dacă au încredere în propriile forțe”, a spus Gabriela Șerbu.

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Ce spune Ministerului Educației

Performanța clasei a fost remarcată de ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, care a subliniat că rezultatele reflectă implicarea profesoarei nu doar la disciplina pe care o predă, ci și în calitate de diriginte.

„Sunt foarte mulți profesori dedicați, chiar dacă nu toți ajung la performanța de a avea cinci elevi cu nota 10 la Limba română. Uneori, și să duci un copil de la nota 3 la nota 5 este o realizare excepțională. În cazul doamnei profesoare, apreciez în mod special faptul că a fost și diriginta clasei, iar majoritatea elevilor au obținut medii peste 9, ceea ce arată o preocupare pentru performanța întregii clase, nu doar pentru disciplina sa”, a declarat acesta.