Performanță la prima promoție a Liceului „Nicolae Steinhardt”: O elevă a obținut media 10 la Bacalaureat

Ana Iordan se numără printre cei 12 elevi din Capitală care au obținut nota maximă la examenul din acest an, performanță care transformă instituția în singurul liceu privat din București cu un astfel de rezultat la prima promoție de absolvenți.

Tânăra a făcut zilnic naveta aproximativ 80 de kilometri dus-întors pentru a ajunge la școală, însă spune că efortul a fost compensat de mediul educațional și de relația apropiată cu profesorii. Clasa cu un număr redus de elevi a permis o pregătire mai atentă și o colaborare mai strânsă între cadrele didactice și adolescenți.

„Mă bucură enorm că Ana a obținut aceste rezultate fără pregătire suplimentară acasă, ci exclusiv pe baza lucrului la clasă și a efortului depus de cadrele didactice ale liceului nostru”, a declarat Claudia Peiu, președinta Asociației „Copil Dorit”, în cadrul căreia funcționează Liceul „Nicolae Steinhardt”, potrirvit basilica.ro.

„Am încercat să înțeleg, nu doar să memorez”

Ana Iordan spune că nu s-a așteptat să obțină media maximă la toate probele. Pentru Limba și literatura română, pasiunea pentru scris și lectură a ajutat-o să se pregătească mai ușor.

„Îmi place foarte mult să scriu și de aceea poate că mi-a fost mai ușor să mă pregătesc pentru eseuri. Am încercat să înțeleg tot procesul, să înțeleg curentele literare, conceptele scriitorilor și ce au vrut să transmită”, a povestit eleva.

Tânăra spune că rezultatul se datorează și profesorilor, care au urmărit constant progresul elevilor.

„Doamna de Geografie a insistat pe teste și ne-a ascultat constant. Iar la Istorie am avut emoții, pentru că am avut anumite greșeli la simulări. Mă bucur acum că le-am făcut atunci, pentru că m-au ajutat să fiu mai atentă la examen”, a explicat Ana.

Citiți și Eleva cu singurul 10 la Bacalaureat 2026 din Constanța, după un examen susținut pe caniculă și la 50 de kilometri de casă: „Se pune prea multă presiune pe elevi”

Credința, sprijin în momentele dificile

Unul dintre subiectele de la proba de Istorie a vizat perioada comunistă, un capitol cu o semnificație aparte pentru tânără, care spune că este apropiată de sfinții care au trecut prin închisorile comuniste.

Ana vorbește despre credință ca despre o sursă de sprijin și echilibru în viața de zi cu zi.

„Mă raportez la Hristos ca la un Prieten și ca la o Persoană. El nu este doar o entitate care plutește deasupra noastră, ci este un Prieten real și este acolo”, a spus absolventa.

Tânăra consideră că adolescența vine cu perioade de întrebări și frământări, iar credința a reprezentat pentru ea un punct de sprijin.

Ana provine dintr-o familie cu cinci copii și spune că viața alături de frații săi a ajutat-o să dezvolte răbdare, responsabilitate și capacitatea de a înțelege oamenii din jur.

„În familie, alături de frați, te pregătești pentru etapele următoare și îți dă o anumită responsabilitate. Acum îmi este mai ușor să gestionez situații în care este nevoie de răbdare sau autocontrol”, a explicat ea.

Tânăra spune că relația cu frații a învățat-o să privească dincolo de defectele oamenilor și să descopere partea bună din fiecare persoană.

Planuri de viitor

Ana Iordan este pasionată de lectură, muzică și scris. De-a lungul anilor s-a gândit la mai multe domenii de studiu, printre care Arta Sacră, Psihologia, Dreptul și Istoria, însă în prezent intenționează să susțină examenul de admitere la Facultatea de Litere.

Absolventa spune că este recunoscătoare profesorilor care au ajutat-o să își descopere aptitudinile și direcția profesională.

Liceul „Nicolae Steinhardt” funcționează în cadrul Asociației „Copil Dorit”, organizație înființată în 2007, care are ca obiectiv sprijinirea educației copiilor și dezvoltarea comunității.