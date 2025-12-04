Premieră națională: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești - o cercetare a profilului psihologic al tinerilor cu potențial înalt

Proiectul pornește de la câteva întrebări esențiale: care sunt particularitățile creierului unui tânăr cu potențial înalt? Cum se formează performanța de vârf, ce mecanisme cognitive și emoționale o susțin și cum poate fi ea sprijinită? Studiul include tineri din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - elevi și adolescenți care s-au remarcat prin rezultate excepționale în știință, artă, inovație, leadership sau tehnologie.



În România, până acum, tinerii cu abilități înalte au fost evaluați aproape exclusiv prin prisma notelor, a testelor IQ sau a premiilor academice. Niciun program nu a analizat în profunzime modul în care diferitele regiuni corticale ale creierului colaborează între ele ori felul în care tinerii cu potențial înalt procesează informațiile, cum reacționează emoțional sau cum își gestionează stresul și motivația. Noul studiu schimbă complet această paradigmă. Cercetarea combină metode de psihologie aplicată și neuroștiință, oferind o imagine obiectivă asupra funcționării cognitive și emoționale a tinerilor cu potențial ridicat.



Studiul vine într-un context în care cercetările asupra performanței cognitive capătă o miză globală. La nivel internațional, aproximativ 3–5% dintre tineri sunt considerați „cu potențial înalt”, potrivit datelor UNESCO, însă doar o mică parte dintre ei beneficiază de programe adaptate nevoilor lor cognitive și emoționale. În România, estimările specialiștilor arată că peste 150.000 de copii ar putea fi încadrați în această categorie, însă sistemul educațional nu dispune de instrumente științifice care să îi identifice corect.



Cercetări similare se desfășoară în prezent la Johns Hopkins University – Center for Talented Youth (SUA), la Erasmus University (Olanda) și în cadrul organizației Gifted Research & Outreach (SUA). Diferența esențială este că studiul românesc nu se limitează la supradotarea intelectuală, ci analizează excelența validată social și educațional, integrând totodată date neurofiziologice obținute prin tehnologii moderne de tip brain mapping.



Rezultatele vor permite conturarea unui profil științific complet al tinerilor cu potențial înalt, explicând modul în care se combină gândirea creativă, memoria, viteza de procesare a informației și reziliența emoțională. Analiza va oferi totodată informații despre felul în care stresul, motivația și stilurile cognitive influențează performanța și adaptarea socială.



Datele anonimizate vor fi analizate pentru a extrage tipare și factori comuni ai performanței susținute, urmând să fie publicate într-un raport destinat mediului educațional, comunității științifice și factorilor de decizie.



Cercetarea are o dublă miză: educațională și științifică. Prin acest proiect, România devine una dintre puținele țări care abordează excelența ca proces psihologic și neurocognitiv, nu doar ca rezultat academic. Parteneriatul dintre Fundația Dan Voiculescu și Institutul BrainMap Neuroscience deschide un nou capitol în cercetarea potențialului uman din țara noastră, o direcție strategică pentru viitorul educației, al științei și al dezvoltării României.