Atenție, profesori! Portofoliul profesional devine obligatoriu din anul școlar viitor

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar vor fi obligate să-și întocmească și să-și actualizeze un portofoliu profesional, începând cu anul școlar 2026–2027, potrivit unei metodologii-cadru elaborate la nivel național.

Documentul stabilește reguli unitare privind modul în care profesorii își vor organiza, păstra și folosi documentele care reflectă activitatea lor profesională.

Potrivit metodologiei, portofoliul profesional reprezintă o colecție de documente care reflectă întreaga activitate a cadrului didactic:

- pregătirea profesională;

- activitatea la clasă;

- materialele didactice realizate;

- evoluția în carieră;

- activitățile educative și de management al clasei.

Acesta poate fi păstrat atât în format fizic, cât și digital (e-portofoliu), inclusiv pe platforme online sau dispozitive de stocare.

Portofoliul devine un instrument central în evaluarea profesorilor și va fi utilizat în mai multe situații:

- obținerea gradelor didactice;

- evaluarea anuală a performanței;

- inspecții școlare;

- mobilitatea pe posturi;

- acordarea de premii și distincții.

De asemenea, va fi folosit pentru monitorizarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.

Fiecare profesor va trebui:

- să-și întocmească portofoliul la începutul fiecărui an școlar;

- să-l actualizeze constant;

- să se asigure că documentele sunt reale și relevante.

Responsabilitatea revine în mod direct cadrului didactic, iar introducerea unor documente false poate atrage sancțiuni disciplinare sau chiar penale.

Unitățile de învățământ vor avea obligația:

- să stabilească proceduri clare de depunere și arhivare;

- să decidă dacă portofoliile sunt fizice sau digitale;

- să ofere consiliere și îndrumare profesorilor.

Fiecare școală va trebui să adopte propriile reguli în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a metodologiei.

Structura este standardizată și include, printre altele:

- date profesionale;

- activitatea de predare și evaluare;

- activități extrașcolare;

- managementul clasei;

- formarea continuă și evoluția în carieră.

Documentele trebuie organizate cronologic și însoțite de un opis actualizat.

Portofoliile vor fi păstrate în școli, fizic sau digital, și vor respecta normele europene privind protecția datelor (GDPR).

În cazul plecării din sistem sau din unitate, portofoliul va fi arhivat timp de trei ani.

Metodologia face diferența clară între:

- portofoliul profesional – care ține de activitatea didactică,

- dosarul personal – care conține documente administrative

Cele două sunt complementare, dar distincte.

Noua metodologie introduce un sistem mai structurat de monitorizare a activității profesorilor, punând accent pe documentarea continuă a performanței și dezvoltării profesionale.

Aplicarea noilor reguli va deveni obligatorie pentru toate cadrele didactice din învățământul preuniversitar începând cu anul școlar 2026–2027.

(sursa: Mediafax)