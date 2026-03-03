x close
Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, depune marți jurământul

de Redacția Jurnalul    |    03 Mar 2026   •   12:46
Sursa foto: Facebook/ Mihai Dimian depune astăzi jurământul pentru funcția de ministru al Educației

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, depune marți de la ora 16.00 jurământul la Palatul Cotroceni.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a domnului Mihai Dimian, ministru al educației și cercetării.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Anterior, Guvernul a anunțat că premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de numire a domnului Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Mihai Dimian juramant educaţiei
