Profesorii vor boicota simularea examenelor naționale: Frica nu trebuie să dicteze la catedră

„Abuzurile unor directori și inspectori școlari generali încalcă dreptul la protest al profesorilor! Federația Sindicatelor din Educație „Spriru Haret” și FSLI atrag atenția asupra unui fenomen extrem de grav și periculos din școlile noastre. Deși referendumul a arătat o dorință clară de boicotare a simulărilor examenelor naționale, tot mai mulți colegi sunt forțați să se înscrie ca supraveghetori/corectori. S-a ajuns la presiuni și intimidări din partea conducerilor școlilor și a inspectoratelor mai mari decât la greva din 2023”, arată reprezentanții „Spiru Haret”.

Sindicaliștii le transmit directorilor și inspectorilor abuzivi că ar trebui să fie solidari cu colegii din cancelarie, în schimb au ales să se transforme „în instrumente de constrângere”.

„Vă transmitem clar: deveniți complici la perpetuarea crizei din educație, înăbușind vocea disperării prin frică! De ce am ajuns aici? Prin măsurile anti-educație luate de Guvernul Bolojan (Legea nr. 141/2025), am ajuns categoria cu cea mai dramatică scădere a puterii de cumpărare, între 15% și 20%. Adevăratul dezastru este cauzat de: creșterea normei didactice, supraaglomerarea claselor și grupelor, comasarea unităților de învățământ, reducerea plafonului pentru indemnizația de hrană și voucherele de vacanță și nplata sumelor din hotărâri judecătorești”, arată Sindicatul.

Potrivit sindicaliștilor, boicotarea simulărilor este „un act minim de demnitate” care nu afectează financiar pe nimeni, însă trimite un semnal puternic.

„Este doar un test premergător protestelor masive de la finalul anului școlar! Prin fiecare pas înapoi făcut acum, validăm tacticile lor abuzive. Indiferent de presiuni, simulările vor fi boicotate în multe unități de învățământ”, potrivit sursei citate.

