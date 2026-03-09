Horoscop dragostei, 9–15 martie 2026: O săptămână romantică pentru majoritatea zodiilor

Astrele creează un context favorabil pentru relații, comunicare sinceră și noi începuturi în plan sentimental. Totuși, există și o zi mai tensionată spre finalul săptămânii, când conflictele pot apărea mai ușor.

Planeta iubirii, Venus, a intrat în Berbec pe 6 martie, ceea ce aduce energie pasională și impulsivă în relații. Această poziție astrologică favorizează inițiativa în dragoste și curajul de a spune ce simți.

Pe 9 martie, aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter creează o energie pozitivă pentru comunicare și pentru exprimarea sentimentelor. Este o zi excelentă pentru discuții sincere despre relații.

În plus, Jupiter își reia mersul direct în Rac pe 10 martie, aducând sprijin pentru relații, familie și emoții.

Singura zi mai delicată din această săptămână este 15 martie, când Mercur retrograd se întâlnește cu Marte, un aspect astrologic care poate aduce tensiuni sau reacții impulsive. Dacă apar conflicte, este important să nu lași emoțiile negative să afecteze relația.

Iată cum influențează astrele fiecare zodie în dragoste.

Berbec

Pentru Berbeci, Venus se află acum chiar în zodia lor, ceea ce îi face mai atrăgători și mai carismatici decât de obicei. Este una dintre perioadele din an în care pot atrage mai ușor admiratori.

Ziua de luni poate aduce o conexiune specială sau o scânteie într-o relație. Spre finalul săptămânii, este bine să nu lași probleme din trecut să îți afecteze starea.

Taur

Pentru Tauri, Venus traversează sectorul introspecției, ceea ce poate aduce o perioadă mai discretă în plan amoros. Uneori această poziție este asociată cu iubiri secrete sau cu nevoia de mai mult timp petrecut în liniște.

Totuși, energia pozitivă de luni îi poate scoate din izolare și le poate aduce ocazia de a comunica cu cineva care le trezește interesul.

Gemeni

Pentru Gemeni, Venus activează zona prieteniilor și a cercurilor sociale. Dacă sunt singuri, pot întâlni pe cineva special prin intermediul prietenilor sau al activităților sociale.

În primele zile ale săptămânii, atenția lor se poate concentra asupra unei persoane speciale.

Rac

Pentru Raci, săptămâna aduce o energie favorabilă în dragoste, mai ales după ce Jupiter își reia mersul direct în zodia lor.

Acest lucru poate aduce oportunități romantice sau evoluții importante într-o relație existentă. Spre mijlocul săptămânii, atenția lor se poate concentra mai mult asupra partenerului.

Leu

Pentru Lei, Venus în Berbec creează o energie compatibilă și pasională. Această poziție astrologică poate aduce dorința de a călători sau de a face planuri romantice cu cineva special.

Pentru cei singuri, există șansa de a întâlni pe cineva dintr-un alt oraș sau dintr-un alt mediu social.

Fecioară

Pentru Fecioare, Mercur retrograd în zona relațiilor poate crea unele neînțelegeri, mai ales spre finalul săptămânii.

Totuși, începutul săptămânii aduce energie pozitivă în dragoste. În plus, revenirea lui Jupiter la mers direct poate crește șansele de a întâlni pe cineva special.

Balanță

Pentru Balanțe, Venus tranzitează sectorul parteneriatelor, ceea ce face această perioadă plăcută pentru relațiile existente.

Dacă sunt singure, există șanse mari să cunoască pe cineva nou. Spre finalul săptămânii, energia romantică crește, mai ales pentru ieșiri sau întâlniri.

Scorpion

Pentru Scorpioni, Mercur retrograd în sectorul iubirii poate provoca unele neînțelegeri sau tensiuni, mai ales în weekend.

Totuși, influența lui Marte îi încurajează să socializeze mai mult și să fie deschiși la noi conexiuni.

Săgetător

Pentru Săgetători, Venus se află în sectorul iubirii, ceea ce se întâmplă doar o dată pe an. Este una dintre cele mai bune perioade pentru romantism.

O conversație importantă la începutul săptămânii poate aduce evoluții pozitive într-o relație.

Capricorn

Pentru Capricorni, Venus activează sectorul casei și al familiei. Este posibil să prefere întâlniri romantice într-un cadru intim, acasă.

Chiar dacă Mercur retrograd poate crea unele mici neînțelegeri, revenirea lui Jupiter la mers direct aduce perspective bune în relații.

Vărsător

Pentru Vărsători, energia acestei săptămâni favorizează comunicarea în dragoste. O discuție sinceră cu cineva apropiat poate aduce o clarificare importantă.

Sentimentele pot deveni mai profunde decât se așteptau.

Pești

Pentru Pești, Jupiter își reia mersul direct în sectorul iubirii, ceea ce poate aduce evoluții pozitive în relații.

Dacă au trecut printr-o perioadă de stagnare în dragoste, lucrurile încep să se miște din nou. Este o săptămână bună pentru romantism, atâta timp cât evită tensiunile din weekend.