Atenție la hidratarea excesivă: Cum îți dai seama că bei prea multă apă?

Specialiștii atrag atenția asupra principalului indicator al hidratării exccesive.

Ce este suprahidratarea?

Apare atunci când aportul de apă depășește pierderile organismului, ducând la scăderea nivelului de sare și electroliți din sânge, explică dr. Natasha Trentacosta, specialistă în medicină sportivă și chirurg ortoped la Cedars-Sinai Orthopaedics din Los Angeles, citată de longevitymagazine.ro.

Majoritatea oamenilor nu trebuie să fie însă îngrijorați deoarece organismul elimină rapid excesul de apă. Riscul crește însă pentru persoanele cu afecțiuni renale sau cardiace și pentru cei care iau anumite medicamente.

Semnul principal al hidratării exccesie

Suprahidratarea ușoară poate fi adesea asimptomatică. Totuși, cel mai frecvent semn că bei prea multă apă este instabilitaea în timpul mersului, ceea ce crește riscul de cărere.

De multe ori, oamenii nu bănuiesc că acest lucru ar putea fi cauzat de excesul de apă, însă ajung la spital cu confuzie și amețeli, iar analizele arată un nivel foarte scăzut de sodiu, numit hiponatremie.

Acest fenomen este mai frecvent la oamenii în vârstă care iau diuretice pentru hipertensiune și continuă să consume cantități mari de apă. Medicamentele blochează reabsorbția sodiului, iar hidratarea excesivă poate dilua și mai mult sodiul din sânge, provocând pierderea coordonării și risc de leșin.

Medicamente care cresc riscul de suprahidratare

Anumite antidepresive și analgezice pot favoriza hiponatremia și suprahidratarea.

Specialiștii recomandă să discuți cu medicul la începutul unui tratament pentru a ajusta stilul de viață și consumul de apă, prevenind astfel complicațiile.

Concluzie

Hidratarea corectă înseamnă echilibru. Consumul excesiv de apă poate dilua electroliții din sânge, provocând balonare, greață, confuzie sau probleme de coordonare, în special la persoanele în vârstă sau la cele care iau anumite medicamente.