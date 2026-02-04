Cei mai buni profesori pot fi premiați chiar de elevi

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României îi premiază pe profesorii care dezvoltă România, dascălii care transformă lipsa resurselor în creativitate, care rămân peste program pentru a sprijini un elev în dificultate, chiar dacă orele nu le sunt plătite, și care găsesc soluții acolo unde ministerul sau inspectoratele ridică din umeri. Ediția 2026 a campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali” pune la dispoziție premii totale în valoare de 60.000 de lei. Locul I va fi recompensat cu 30.000 de lei, locul II cu 20.000 de lei, iar locul III cu 10.000 de lei. În plus, cei 20 de finaliști vor beneficia de acces la echipamente digitale, resurse educaționale moderne și programe de formare, instrumente esențiale pentru un act educațional adaptat cerințelor actuale. Profesorii sunt căutați în campania pe care Fundația o derulează de peste 10 ani. Propunerile de nominalizare pot veni inclusiv de la elevi și de la părinții acestora.

Educația românească are nevoie acută de repere, iar „Liga Profesorilor Excepționali” funcționează ca un barometru al sănătății sistemului educațional. Inițiativa Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României reamintește că, dincolo de rectificări bugetare și dispute politice, școala se bazează în primul rând pe dascăli care intră dimineața la clasă și aleg să nu renunțe la viitorul elevilor lor.

„Liga Profesorilor Excepționali” nu își propune să suplinească lipsurile materiale ale sistemului, ci să identifice și să premieze elitele care reușesc să facă performanță în ciuda condițiilor dificile. Este vorba despre un minim efort pentru încurajarea performanței în sistemul de învățământ românesc, prin promovarea valorilor reale.

Chiar elevii și părinții acestora pot înscrie în concurs cadre didactice. „Înscrierile pentru ediția 2026 sunt deschise în perioada 2 februarie - 7 iunie. Orice cadru didactic din România, indiferent de disciplina predată sau de ciclul de învățământ, se poate înscrie prin formularul disponibil pe platforma fundației. Campania încurajează, de asemenea, nominalizările din partea elevilor, părinților, foștilor absolvenți și colegilor, pentru a aduce în atenția publică profesori care, prin discreție sau modestie, nu s-ar autopropune”, anunță fundația.

În cadrul formularului de înscriere, cei care propun un profesor au ocazia să îi adreseze și un mesaj personalizat. Evaluarea dosarelor va fi realizată de o comisie de specialiști, în perioada 8-14 iunie, pe baza unor criterii clare: inovația în predare, impactul asupra elevilor, implicarea în comunitate și capacitatea de a produce rezultate educaționale durabile.

Cei 20 de finaliști vor intra ulterior într-o etapă de vot public, între 15 iunie și 15 iulie, iar câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei Profesorilor Excepționali, programată pentru 16 iulie.

Încurajarea performanței, într-o perioadă dificilă

Demersul continuă, după 10 ani de excelență, într-un climat tensionat, în care discuțiile despre măsurile de austeritate, eliminarea din sistem a mii de cadre didactice și restructurarea normelor didactice au dominat agenda publică și au afectat deja actul educațional, punând o presiune suplimentară pe umerii celor care se află la catedră. Anul 2025 a fost doar începutul haosului în sistemul de educație din România, în urma pachetelor de măsuri care au afectat direct activitatea cadrelor didactice, iar astăzi, sistemul educațional românesc funcționează de multe ori din inerție și datorită vocației fiecărui dascăl.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României dorește să îi sprijine pe dascălii care se dedică școlii românești și formării noilor generații chiar și în aceste condiții improprii pentru orice sistem de învățământ. „În ultimele luni, sistemul educațional din România a fost marcat de instabilitate decizională, subfinanțare cronică și schimbări aplicate fragmentar, cu impact direct asupra calității actului educațional. În acest context tensionat, presiunea s-a mutat tot mai mult pe umerii profesorilor, care gestionează lipsa de resurse, supraîncărcarea administrativă și nevoia reală de adaptare la noile generații. Dincolo de aceste vulnerabilități, există profesori care rămân profund dedicați dezvoltării următoarelor generații, demonstrând că excelența în educație este posibilă chiar și atunci când sistemul nu o susține pe deplin”, transmite fundația.

Cele mai recente exemple de succes

Istoricul acestui proiect demonstrează că România are resurse umane formidabile. Edițiile anterioare au adus în fața publicului larg mii de profesori care au înțeles că educația nu se termină la clasă.

Un exemplu recent este cel al câștigătorilor din 2025, care au setat un standard ridicat pentru candidații de anul acesta. Nicoleta Adriana Schipor, profesoară de inginerie alimentară din Rădăuți și câștigătoarea marelui premiu de anul trecut, a demonstrat cum se poate face educație financiară și antreprenorială la cel mai înalt nivel într-un oraș de provincie.

Ana Elena Ungureanu din Iași, ocupanta locului secund, a creat o platformă digitală utilizată acum de mii de colegi din țară, iar Marina Sacerdoțeanu din Râmnicu Vâlcea a arătat că proiectele europene și predarea în sistem „tandem teaching” pot fi realitate și în școlile de stat din România.