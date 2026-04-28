Profesorii se pregătesc de grevă generală în mai 2026

Decizia vine în contextul nemulțumirilor generate de Legea nr. 141/2025 și de proiectul noii legi a salarizării.

Calendarul protestelor

Potrivit sindicaliștilor, greva generală este programată pentru data de 25 mai 2026, fiind precedată de o grevă de avertisment pe 18 mai.

Totodată, miercuri, 29 aprilie, între orele 12:00 și 14:00, cadrele didactice sunt așteptate la un protest în fața Ministerului Educației și Cercetării, unde își vor exprima nemulțumirile față de politicile actuale.

Nemulțumiri privind salarizarea și condițiile de muncă

Sindicatele susțin că proiectul noii legi a salarizării propune venituri „incorecte” pentru personalul din învățământul preuniversitar și încalcă prevederile legale existente.

Un punct central al criticilor îl reprezintă nerespectarea OUG nr. 57/2023, care stabilește baza de calcul a salariilor în funcție de salariul mediu brut pe economie. Conform acestui act normativ, un profesor debutant ar trebui să ajungă în 2026 la aproximativ 8.600 de lei brut, prag care nu este atins în proiectul actual.

De asemenea, sindicaliștii reclamă „aplatizarea salariilor”, adică diferențe prea mici între veniturile profesorilor debutanți și ale celor cu experiență, precum și faptul că salariul maxim din învățământ nu ajunge la nivelul promis în negocierile anterioare.

Acuzații dure la adresa Guvernului

Reprezentanții FSLI și ai Federației „Spiru Haret” acuză autoritățile că au elaborat proiectul fără dialog real cu sindicatele și că ignoră angajamentele asumate anterior.

Sindicaliștii consideră că măsurile propuse reprezintă o „decizie politică deliberată” de a menține personalul didactic la un nivel salarial scăzut și vorbesc despre un „dispreț instituționalizat față de educație”.

În același timp, aceștia critică lipsa de reacție a președintelui Nicușor Dan, acuzând o „tăcere complice” în fața problemelor din sistem.

Sindicatele solicită:

respectarea integrală a prevederilor OUG nr. 57/2023;

corectarea urgentă a proiectului legii salarizării în acord cu promisiunile făcute și cu standardele asumate la nivel internațional.

De asemenea, avertizează că, în lipsa unor măsuri rapide, protestele vor fi intensificate, folosind toate formele legale disponibile.

„Educația nu este o cheltuială, ci o investiție”

Liderii sindicali subliniază că situația actuală riscă să afecteze grav viitorul sistemului de învățământ, prin plecarea profesorilor din sistem și lipsa atractivității profesiei pentru tineri.

„Educația trebuie tratată ca o investiție esențială în viitorul acestei țări”, transmit aceștia, avertizând că deciziile actuale pot avea consecințe pe termen lung asupra societății.

În acest context, conflictul din educație pare departe de a se încheia, iar luna mai se anunță una tensionată pentru întreg sistemul.