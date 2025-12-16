Programa de Limba Română, revizuită după valul de critici

Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Daniel David, care a declarat că ministerul va ține cont de observațiile venite din partea profesorilor, scriitorilor și specialiștilor în educație, scrie observatornews.ro. Principala critică vizează studierea autorilor în ordine cronologică, metodă considerată prea dificilă pentru elevii de clasa a IX-a.

Ministrul a precizat că, în următoarele zece zile, programa va fi flexibilizată, după o analiză atentă a sugestiilor primite. „Am cerut o evaluare foarte serioasă a propunerilor și i-am rugat pe membrii comisiei să asculte opiniile venite de la oameni de valoare”, a declarat Daniel David.

Noua programă a fost elaborată de aproximativ 1.500 de profesori și experți, însă un număr similar de cadre didactice și scriitori au criticat-o public. Controversa a pornit de la lista de autori propuși pentru clasa a IX-a, care include nume precum Ion Neculce, Nicolae Filimon, Molière sau Ioan Budai-Deleanu. Potrivit criticilor, limbajul și contextul acestor texte sunt prea greu de înțeles pentru adolescenți.

Profesori de liceu au atras atenția că elevii se lovesc de bariere serioase de vocabular și de concepte literare complexe. „Un text vechi poate deveni inaccesibil pentru copii, care ajung să nu înțeleagă mare parte din cuvinte. Diferența de limbaj față de literatura contemporană este majoră”, a explicat profesoara Adina Papazi.

Nemulțumirile sunt împărtășite și de elevi. Aceștia spun că studiul curentelor literare precum iluminismul sau romantismul, la vârste de 14–15 ani, este dificil și descurajant. „Nu vor învăța din plăcere, ci doar din obligație”, afirmă elevii.

Pe de altă parte, reprezentanții comisiei care a elaborat programa susțin că abordarea cronologică este inspirată din modele educaționale europene, folosite în țări precum Franța, Spania sau Germania, unde literatura este prezentată din perspectivă diacronică, sub forma unei povești.

În timp ce programa de Limba Română urmează să fie revizuită, cele pentru istorie, geografie și matematică, deși criticate, au fost deja aprobate și vor fi aplicate începând din toamna viitoare.