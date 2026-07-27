Moarte misterioasă în Taipei! Actor celebru găsit mort pe acoperișul casei. Avea 43 de ani și filma un nou serial

Incidentul a fost raportat duminică, 26 iulie, în districtul Da’an din capitala Taiwanului. Autoritățile au intervenit după primirea unui apel care semnala un deces într-o proprietate rezidențială. La sosirea echipajelor, Wang a fost găsit inconștient pe podeaua unei structuri situate pe acoperișul clădirii. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, declarând decesul la fața locului.

Ancheta este în desfășurare. Nu există semne de violență

Primele investigații ale poliției nu au indicat urme de violență sau semne de pătrundere forțată în locuință. Autoritățile taiwaneze au transmis că, în acest moment, cauza exactă a morții nu este cunoscută și urmează să fie stabilită în urma unei autopsii oficiale.

Moartea actorului a luat prin surprindere atât fanii, cât și industria de divertisment din Taiwan. Wang Kai era implicat activ în filmările pentru serialul „Bittersweet Destiny”, iar potrivit surselor din producție, acesta își încheiase programul de filmare sâmbătă, în jurul orei 17:00, înainte de a părăsi platoul.

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Echipa de filmare, anunțată înainte de reluarea producției

Duminică dimineață, înainte de începerea unei noi zile de filmare, echipa serialului a fost informată despre tragedie de către agentul actorului. Producția a fost afectată de vestea neașteptată, iar viitorul proiectului rămâne incert în contextul dispariției unuia dintre actorii implicați, anunță The Star.

O carieră de peste două decenii în televiziunea taiwaneză

Wang Kai a debutat în televiziune în anul 2001, în drama „Lavender”, și a devenit rapid o figură recognoscibilă pe scena serialelor taiwaneze. De-a lungul carierei sale, a acumulat peste 20 de ani de experiență în industrie, fiind apreciat pentru versatilitatea și prezența sa scenică.

Dispariția sa bruscă ridică numeroase întrebări și lasă în urmă o comunitate artistică în doliu. Fanii au început deja să transmită mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale, iar cazul este urmărit atent de presa internațională.

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