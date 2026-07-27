Nazare avertizează: Problema nu mai este doar prețul carburanților, ci riscul unei crize de aprovizionare. Cum va funcționa acciza dinamică la motorină

În acest context, Ministerul Finanțelor susține introducerea unui mecanism de acciză dinamică, care ar permite reducerea temporară a accizei la motorină între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului Brent și ale produselor petroliere Platts.

Nazare: România trebuie să evite o criză de aprovizionare

Potrivit ministrului, piața europeană a carburanților traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Scăderea stocurilor de motorină și dificultățile de aprovizionare au crescut presiunea asupra tuturor statelor care depind de importuri.

Alexandru Nazare subliniază că România este vulnerabilă deoarece o parte importantă din consumul intern de motorină este acoperită prin importuri. În aceste condiții, orice intervenție a statului trebuie să fie atent calibrată astfel încât să protejeze consumatorii fără a crea blocaje suplimentare în lanțurile de aprovizionare.

Oficialul consideră că o intervenție rigidă asupra pieței ar putea avea efecte nedorite și ar putea accentua riscul unei penurii, într-un moment în care disponibilitatea produselor petroliere devine la fel de importantă precum nivelul prețurilor.

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Acciza dinamică, alternativa propusă de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor propune un mecanism flexibil de ajustare a accizei la motorină, care să permită adaptarea rapidă la evoluțiile din piață.

Conform proiectului susținut de Alexandru Nazare, reducerea accizei va putea varia între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă și de cotațiile internaționale Brent și Platts.

La momentul intrării în vigoare, reducerea accizei ar urma să fie de 10%, iar nivelul acesteia va fi reevaluat o dată la două săptămâni. Mecanismul este gândit pentru o perioadă inițială de trei luni, cu posibilitatea prelungirii doar dacă situația de pe piață o va impune.

Potrivit ministrului, această formulă oferă flexibilitatea necesară pentru a reacționa rapid la schimbările din piața petrolieră și limitează impactul asupra bugetului de stat.

De ce a fost abandonată reducerea TVA

În timpul dezbaterilor parlamentare, una dintre variantele analizate a fost reducerea cotei de TVA aplicate carburanților.

Alexandru Nazare susține însă că o astfel de măsură nu este compatibilă cu legislația europeană și ar transmite un semnal negativ privind disciplina fiscală a României.

În plus, ministrul atrage atenția că orice decizie privind taxarea carburanților trebuie analizată inclusiv prin prisma deficitului bugetar, a costurilor de finanțare și a relației României cu marile agenții internaționale de rating.

Aceste argumente sunt cu atât mai importante în contextul în care România așteaptă evaluările agențiilor Fitch și Moody's, care pot influența costurile de finanțare ale statului și percepția investitorilor asupra economiei românești.

Discuții cu industria petrolieră înaintea propunerii

Înainte de prezentarea amendamentelor în Parlament, Ministerul Finanțelor a organizat consultări cu reprezentanții companiilor petroliere și ai operatorilor din piața carburanților, la care a participat și secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Potrivit lui Alexandru Nazare, mesajul transmis industriei a fost că intervenția statului trebuie adaptată realităților actuale ale pieței.

Oficialul susține că, spre deosebire de lunile precedente, provocarea nu mai este reprezentată exclusiv de prețurile ridicate, ci și de volumele limitate disponibile pe piața europeană, de tensiunile din lanțurile regionale de aprovizionare și de costurile tot mai mari ale importurilor.

În acest context, mecanismele fiscale trebuie să permită reacții rapide, fără a descuraja aprovizionarea cu produse petroliere.

Senatul a avizat proiectul privind reducerea temporară a accizei

Comisia pentru buget din Senat a acordat raport favorabil proiectului legislativ care prevede reducerea temporară a accizei la motorină și declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Forma dezbătută în comisie nu mai include reducerea TVA, prevedere existentă în varianta inițială a proiectului.

Inițiativa legislativă mai prevede posibilitatea limitării exporturilor unor produse petroliere, inclusiv a motorinei standard, doar cu acordul Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei, precum și reducerea temporară a proporției de biocombustibil din carburanți.

Măsurile ar urma să fie aplicate pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitatea prelungirii succesive prin hotărâre de Guvern, dacă situația din piață va continua să impună intervenția autorităților.

Proiectul urmează să fie dezbătut în plenul Senatului, iar decizia finală va aparține Camerei Deputaților, care este forul decizional. În cazul adoptării, noul mecanism de acciză dinamică ar putea deveni principalul instrument prin care statul încearcă să reducă impactul creșterii prețurilor la carburanți, fără a pune în pericol aprovizionarea cu motorină și fără a afecta stabilitatea finanțelor publice.

Agerpres