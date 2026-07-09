Rezultatele finale la Evaluarea Națională: Contestațiile răstoarnă clasamentul. Un elev a obținut 2,20 de puncte în plus

Note modificate după contestații

Cea mai mare creștere a fost înregistrată la Limba și literatura română, unde un elev a obținut cu 2,20 de puncte mai mult decât la evaluarea inițială. La polul opus, cea mai mare scădere a fost de 1,30 puncte la Matematică.

Ministrul Educației, Sorin Ion, explică faptul că astfel de diferențe pot apărea în urma procedurii de reevaluare. Dacă între primii doi evaluatori există o diferență mai mare de un punct, lucrarea este analizată de alți doi profesori, iar dacă între nota inițială și cea de la contestație diferența depășește 0,5 puncte, intervine o a treia comisie, care stabilește nota finală.

„Două puncte și 20 înseamnă două puncte de vedere diferite ale evaluatorilor. Dacă diferența dintre cei doi evaluatori inițiali este mai mare de un punct, intervin alți doi evaluatori, se elimină extremele, astfel încât putem avea patru evaluatori în prima etapă, iar, în cele din urmă, dacă între nota inițială și nota de la contestații există o diferență mai mare de 0,5 puncte, intervine a treia comisie, care stabilește nota finală. Nu putem decât să avem încredere în această ultimă comisie, altfel nu se va mai termina niciodată. Evaluatorul este suveran”, a explcat ministrul interimar al Educației, Sorin Ion, potriivi observatornews.ro.

Zeci de mii de contestații

În total, au fost depuse aproape 14.000 de contestații. Posibilitatea de a vizualiza lucrările înainte de depunerea acestora i-a făcut însă pe mulți elevi și părinți să renunțe la reevaluare.

La o școală din Suceava, doar 13 elevi din 100 au depus contestații. Directorul unității, Gabriela Mihai, spune că majoritatea modificărilor au fost în favoarea elevilor, fără a depăși însă 0,5 puncte, iar o singură notă a scăzut cu 0,35 puncte.

Contestațiile au schimbat clasamentul

Rezultatele finale modifică și ierarhia pentru admiterea la liceu. Potrivit Ministerului Educației, pragurile de admitere ar putea fi cu până la 0,20 puncte mai mici față de anul trecut.

„Dacă suprapunem datele de anul trecut cu cele de anul acesta, putem presupune un prag de admitere cu până la 20 de sutimi mai jos, sub rezerva incertitudinii”, a precizat ministrul Educației.

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Procedura de admitere la lceu

Următoarea etapă este completarea fișelor cu opțiunile pentru liceu. În cazul în care doi candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se face în funcție de media claselor V-VIII, apoi de nota obținută la Limba și literatura română și, în final, de cea de la Matematică.

Completarea opțiunilor începe săptămâna viitoare, iar repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie.