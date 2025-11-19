Rogobete, despre Rezidențiat 2025: „Avem o imagine clară asupra generației care intră în sistemul medical”

Rogobete: Rezidențiatul 2025 arată o generație de medici mai pregătită ca oricând

Rezultatele Concursului Național de Admitere în Rezidențiat oferă, potrivit ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, cea mai clară imagine de până acum asupra generației care urmează să intre în sistemul medical din România.

„Odată cu încheierea Concursului Național de Admitere în Rezidențiat, avem acum o imagine clară asupra generației care urmează să intre în sistemul medical. Se vede limpede că nivelul de pregătire crește constant, de la un an la altul. Este un efort comun, o continuitate necesară într-un domeniu care nu își permite întreruperi”, afirmă ministrul.

Performanțe record la vârful clasamentului

Rezultatele de top sunt cele mai ridicate din ultimii ani: 944 de puncte la medicină, 935 la medicină dentară și 924 la farmacie.

„Sunt valori care confirmă direcția ascendentă a performanței și arată că în fața noastră avem o generație puternică, una care ridică standardele și duce mai departe nivelul de excelență”, subliniază Rogobete.

Concurs mai clar, mai corect, mai puțin contestat

Ministrul vorbește și despre o îmbunătățire a procesului de examinare. Numărul contestațiilor s-a redus semnificativ:

23 la medicină,

14 la medicină dentară,

1 la farmacie.

Scăderile, cuprinse între 37% și 93%, indică, potrivit ministrului, un proces tot mai transparent: „Asta înseamnă reguli înțelese, predictibile și aplicate uniform”.

Un alt detaliu important este absența totală a anulărilor de subiecte: „Nu am avut subiecte anulate. Zero! Iar asta, din punctul meu de vedere, este un reper”, adaugă Rogobete.

Creștere a locurilor, pentru a acoperi deficitul de personal

Anul acesta, capacitatea de formare a fost extinsă. Domeniul medicină dispune de 4.649 de locuri și posturi – aproape cu 10% mai multe decât anul trecut.

„Fiecare loc reprezintă un tânăr care își găsește direcția în sistem, o echipă care se întărește și o nevoie reală pe care o acoperim într-un context european marcat de deficit de personal medical. Este un angajament pe care îl asumăm cu toată responsabilitatea: formarea oamenilor de care depinde viitorul sănătății”, transmite ministrul.

Într-un top 5 al numărului de locuri scoase la concurs, pe specialități, în domeniul medicină se află: medicina de familie 641 de locuri (555 locuri / an 2024), medicină internă – 190 de locuri, cardiologie – 189 de locuri, anestezie și terapie intensivă 180 de locuri și chirurgie generală – 181 de locuri. La polul opus se află : neurologia pediatrică – 5 locuri, medicina sportivă – 6 locuri , expertiza medicală a capacității de muncă – 11 locuri, cardiologie pediatrică -12 locuri și medicina nucleară – 17 locuri.