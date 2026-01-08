Școli închise joi, 8 ianuarie, din cauza ninsorilor. Lista completă pe județe

Date fiind ninsorile din timpul nopții, autoritățile au decis suspendarea cursurilor sau desfășurarea lor online în mai multe școli din România.

În județul Cluj, șapte unități de învățământ preuniversitar au activitatea educațională suspendată: Școala Gimnazială Ploscoș, Școala Gimnazială Aluniș, Școala Primară Aiton, Școala Gimnazială Râșca, Școala Gimnazială Așchileu, Școala Gimnazială Măguri-Răcătău (Structura Muntele Rece) și Școala Gimnazială Căianu (Grădinița cu Program Normal Vaida-Cămăraș).

Colegiul Național „Andrei Mureșanu" din Dej desfășoară cursuri online.

Bihor și Alba: cursuri parțial online

În județul Bihor, Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea și Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola desfășoară cursuri parțial online. În județul Alba, cursurile au fost suspendate în localitatea Zlatna.

Bacău: două școli afectate

În județul Bacău, cursurile au fost suspendate la Școala Cornii de Sus din Tătărăști și la Școala Gimnazială Ardeoani.

Bistrița-Năsăud: patru școli închise

În județul Bistrița-Năsăud, cursurile au fost suspendate la Școala Gimnazială Grigore Herinean din Galații Bistriței, Școala Gimnazială Petri, Școala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie și Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș.

Satu Mare: în comună școala închisă, la sate online

În județul Satu Mare, cursurile au fost suspendate în comuna Pir, iar în comuna Beltiug, satele Ghirisa și Sandra desfășoară activități online.

Alte județe afectate

În județul Iași, cursurile au fost suspendate la Școala Dobrovăț. În județul Gorj, Școala Gimnazială Godinești a închis porțile.

În județul Sibiu, cursurile au fost suspendate la Școala Gimnazială Amnas și Școala Gimnazială Bârghis.

În județul Argeș, cursurile au fost suspendate la Școala Mălureni (structura Tufanu) și la Școala Gimnazială Stoenești pentru elevii din satul Piatra.

Informațiile au fost actualizate joi dimineața, la ora 9:00, pe baza datelor primite de la inspectoratele școlare județene.

(sursa: Mediafax)