Ministrul Educației, întâlnire cu studenții. Aceștia au anunțat că vor continua protestele

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, cu ocazia Forumului Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), organizat marți la Timișoara, ministrul Daniel David s-a întâlnit cu studenții, pentru a discuta măsurile privind criză fiscal-bugetară cu impact asupra mediului universitar și a studenților în special.

Ministrul a spus că măsurile sunt necesare pentru a se asigura bugetul necesar pentru salarii și burse până la sfârșitul anului 2025, inclusiv pentru a pregăti dezvoltarea și reforme în domeniu în anul 2026.

„Nimeni nu și le-a dorit și nu ar fi fost luate în această formă în condiții de normalitate, iar faptul că sunt temporare arată deschiderea Guvernului României pentru a reveni când condițiile fiscal-bugetare vor permite acest lucru”, a declarat Daniel David.

El a punctat, de asemenea, și unele măsuri și demersuri prin care încearcă reducerea efectului acestor măsuri asupra studenților: autonomia universităților de a se angaja cu fonduri proprii, coordonarea cu autoritățile locale, flexibilizarea perioadei de acordare.

Pentru a pregăti și momentul post-criză și a aduce un angajament optimist în domeniu, pornind de la problematizările studenților, ministrul și-a exprimat deschiderea de a discuta reformele propuse în Raportul QX pentru învățământul superior și cercetare.

Ministerul Educației precizează că, în pofida restricțiilor de natură financiară, bugetul alocat burselor studențești pentru anul universitar viitor va fi superior celui din anul 2022 - 2023.

„Ulterior, ministrul Daniel David a răspuns întrebărilor studenților, iar reprezentanții acestora au declarat că, în absența modificării măsurilor de criză, vor continua protestele. În final, ministrul Educației și Cercetării și-a arătat deschiderea de a primi propuneri în ceea ce privește implementarea cât mai eficientă a reglementărilor legale asumate prin Programul de Guvernare și prin Legea Fiscal-Bugetară (L141/2025) - și astfel de toate partidele din Coaliție și de membrii acestora din Parlamentul României -, la nivelul coordonat de minister, precum și alte propuneri de măsuri de reformă, dincolo de măsurile de criză”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.

