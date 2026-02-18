Testul IQ viral pe internet: Răspunde corect și intri în top 20% cei mai inteligenți oameni din lume

Numit Cognitive Reflection Test (CRT), testul a fost creat în 2005 de psihologul Shane Frederick, profesor la Yale School of Management. Scopul său este de a evalua abilitatea persoanelor de a evita răspunsurile intuitive și de a gândi rațional și logic.

CRT include doar trei întrebări care par simple, dar sunt concepute să inducă în eroare răspunsurile intuitive. Studiul original, realizat pe 3.428 de participanți, majoritatea studenți la MIT, Princeton și Harvard, a arătat că numai 17% au reușit să răspundă corect la toate întrebările, notează Daily Mail, citat de a1.ro.

Testul IQ

Întrebările sunt următoarele:

O bâtă și o minge costă împreună 1,10 dolari. Bâta costă cu 1,00 dolar mai mult decât mingea. Cât costă mingea? Răspunsul intuitiv: 0,10 dolari

Răspuns corect: 0,05 dolari (bâta costă 1,05 dolari) Dacă 5 mașini fac 5 piese în 5 minute, cât timp ar dura ca 100 de mașini să facă 100 de piese? Răspunsul intuitiv: 100 minute

Răspuns corect: 5 minute (toate mașinile lucrează simultan) Într-un lac există o zonă de nuferi care se dublează în fiecare zi. Dacă sunt necesare 48 de zile pentru ca zona să acopere întregul lac, cât timp ar dura să acopere jumătate din lac? Răspunsul intuitiv: 24 zile

Răspuns corect: 47 zile (după 48 de zile lacul este complet acoperit, deci 50% era în ziua precedentă)

Ce implică testul?

Testul nu măsoară doar inteligența brută, ci și capacitatea de reflecție cognitivă – abilitatea de a opri primul instinct și de a analiza informația mai atent. Acesta explică de ce majoritatea respondenților, chiar studenți de top, oferă răspunsuri intuitive greșite.