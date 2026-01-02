Se cere transformarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul într-o extensie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Într-un apel public adresat Guvernului Republicii Moldova și ministrului Educației, Dan Perciun, Antonie Popescu critică soluția comasării Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, considerând că aceasta va produce o gravă problemă de încredere în relația cu partenerii din România și cu mediul european, transmite astăzi știri.md.

Autorul reamintește că universitatea a fost fondată în cadrul unui program de educație transfrontalieră din Euroregiunea Dunărea de Jos, cu sprijinul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, și subliniază că desființarea sa ar afecta direct acest parteneriat academic și instituțional.

Potrivit lui Antonie Popescu, dificultățile financiare ale instituțiilor publice nu justifică o decizie care slăbește infrastructura educațională într-un context regional complicat. În locul comasării, el propune inițierea unor consultări și negocieri cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, astfel încât Universitatea din Cahul să fie preluată și să funcționeze ca extensie universitară a acesteia.

Avocatul arată că o asemenea soluție ar transforma instituția din Cahul în prima universitate dintre Prut și Nistru integrată direct în spațiul academic al Uniunii Europene. De asemenea, este evidențiat faptul că universitatea oferă acces la educație și tinerilor din sudul Basarabiei, actuala regiune Odesa din Ucraina, zonă afectată de conflictul ruso-ucrainean.

Semnatarul scrisorii amintește că a fost promotor al programului guvernamental românesc care a dus la fondarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în perioada administrației Emil Constantinescu, și afirmă că reacția autorităților de la Chișinău este așteptată cu interes major, atât pe plan bilateral, cât și regional.

Amintim că ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova desfășoară, în perioada 23 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, consultări publice asupra proiectului de hotărâre de Guvern privind absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei. Potrivit documentului, după finalizarea reorganizării, la Cahul ar urma să fie creat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, care va funcționa în cadrul UTM. De asemenea, este propusă instituirea funcției de prorector responsabil de acest centru, numit de rectorul UTM din rândul comunității academice locale, mai scrie știri.md.