x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Educatie Vacanța de schi 2026: când au liber elevii din fiecare județ. Calendarul complet al anului școlar 2025-2026

Vacanța de schi 2026: când au liber elevii din fiecare județ. Calendarul complet al anului școlar 2025-2026

de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   23:30
Vacanța de schi 2026: când au liber elevii din fiecare județ. Calendarul complet al anului școlar 2025-2026
Sursa foto: Hepta/schi

Află când este vacanța de schi 2026 pentru fiecare județ și cum arată structura anului școlar 2025-2026. Calendar complet al modulelor și vacanțelor școlare din România.

Ministerul Educației a stabilit perioada vacanței mobile, cunoscută și ca vacanța de schi, pentru anul școlar 2025-2026. Aceasta se va desfășura între 9 februarie și 1 martie 2026, însă datele diferă de la un județ la altul. Iată când vor fi liberi elevii din fiecare regiune și cum arată structura completă a noului an școlar.

Vacanța de schi 2026 – perioadele stabilite pe județe

Vacanța mobilă, singura cu dată variabilă din calendarul școlar, va fi programată în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar județean. Scopul acestei organizări flexibile este adaptarea la specificul geografic și turistic al fiecărei regiuni, dar și sprijinirea turismului local în perioada de iarnă.

Intervalele stabilite sunt următoarele:

  • 9 – 15 februarie 2026: elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș;

  • 16 – 22 februarie 2026: elevii din 22 de județe, inclusiv Municipiul București, precum și din Brașov, Prahova, Iași, Ilfov și alte județe din centru și estul țării;

  • 23 februarie – 1 martie 2026: elevii din județele Suceava, Maramureș, Constanța, Brăila și alte zone nordice și sud-estice.

Conform Inspectoratului Școlar al Municipiului București, vacanța școlară din Capitală este programată între 16 și 22 februarie 2026.

Citește pe Antena3.ro

Structura anului școlar 2025-2026: cinci module și cinci vacanțe

Anul școlar 2025-2026 este împărțit în cinci module de învățare alternate cu cinci vacanțe, pentru a asigura un ritm echilibrat între perioadele de studiu și cele de odihnă.

Modulele de cursuri:

  • Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

  • Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

  • Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (în funcție de județ)

  • Modulul 4: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026

  • Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Calendarul complet al vacanțelor școlare 2025-2026

  • Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

  • Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

  • Vacanța de schi (mobilă): 9 februarie – 1 martie 2026 (perioadă diferită în funcție de județ)

  • Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026

  • Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Vacanța de schi vacanța iarnă vacanță anul școlar 2025-2026
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri