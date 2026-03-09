AIV răspunde afirmațiilor privind țigările electronice și dispozitivele cu tutun încălzit

AIV a luat act cu îngrijorare de declarațiile recente unor persoane care activează în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) în care se fac o serie de afirmații total lipsite de bază științifică referitoare la efectele pe care le are folosirea țigărilor electronice sau a dispozitivelor cu tutun încălzit.

Potrivit AIV, aceste declarații nu sunt decât o reluare „ copy-paste„ a unor dezinformări care au tot circulat recent în spațiul public românesc cu o insistență care ar merita o cauză mai bună.

Este de datoria AIV să prezinte opiniei publice care este realitatea științifică referitoare la aceste produse, și de ce țigările electronice și dispozitivele cu tutun încălzit constituie o alternativă potențială pentru fumătorii care vor să-și reducă riscurile și să renunțe la fumatul clasic.

Asociația prezintă exclusiv pe baza argumentelor științifice, cinci aspecte foarte importante despre țigările electronice și dispozitivele cu tutun încălzit, aspecte despre care s-au făcut afirmații neadevărate și potențial periculoase:

1. Faptul că țigările electronice sau produsele pe bază de tutun încălzit ar fi mai puțin nocive nu este un „mit”, ci o realitate demonstrată de către cele mai prestigioase instituții din Anglia, SUA, sau Franța.

2. Emisiile provenite de la tutunul încălzit sunt mult reduse comparativ cu cele de la țigările clasice.

3. Produsele din tutun pentru uz oral, nazal, sau cele din tutun încălzit nu doar că prezintă niveluri mult mai reduse de substanțe cancerigene, dar pot constitui un instrument important în reducerea numărului de îmbolnăviri.

4. Da, țigările electronice și produsele din tutun încălzit îi ajută pe dependenții de tutun să se lase de țigări, fiind promovată ca atare de țări cu mari succese în privința reduceri numărului de fumători, precum Marea Britanie.

5. Nu există o corelație științifică clar demonstrată între bolile respiratorii și produsele de tutun încălzit; cazurile invocate au apărut în special cand consumatorii au consumat produse de pe piața neagră. Nici un produs vândut în magazinele din piața legală nu a îmbolnăvit pe cineva.

Pentru a fi și mai clare argumentele pentru fiecare dintre aceste aspecte, asociația le clarifică pe rând:

1. Țigările electronice și produsele cu tutun încălzit sunt considerabil mai puțin nocive decât fumatul clasic, în ciuda faptului ca apar cu regularitate asemenea declarații al căror scop este lipirea pe vapat a etichetei de ”produs similar” cu fumatul. Din păcate, baza acestor declarații este o încercare de a pune împreună ”mere cu pere”, întrucât vaporizatoarele funcționează pe cu totul alte baze decât țigaretele care se bazează pe combustia tutunului. Diferența fundamentală este absența arderii, proces care generează mii de substanțe toxice și carcinogene; fumul de țigară conține aproximativ 7.000 de compuși chimici, dintre care cel puțin 158 sunt toxici sau cancerigeni. Astfel, conform unui studiu major făcut de Public Health England, agenția de sănătate a guvernului britanic, vapatul este cu cel puțin 95% mai puțin nociv decât fumatul, pentru că aceste produse conțin doar o fracțiune din cei peste 7.000 de compuși chimici (majoritatea nocivi) ce pot fi găsiți în țigări. Iată deci că instituțiile de sănătate publică din Marea Britanie nu au nicio ezitare în a afirma că fumatul clasic este cu mult mai nociv decât dispozitivele de vapat, pe baza unor studii foarte clare.

2. Nu există studii care să demonstreze faptul că aceste dispozitive ar avea emisii mai nocive decât fumatul clasic. Persoanele care au făcut aceste afirmații au reciclat o serie de neadevăruri care circulă online de câteva luni. Ele au la bază citarea falsă a unui studiu din 2020 – ”Passive Exposure to Pollutants from a New Generation of Cigarettes in Real Life”, despre care persoanele respective susțin în mod greșit că ar demonstra prezența în emisii de metale grele, precum și de substanțe precum acrilamida sau formaldehida. Afirmația este falsă. Sfidând cam orice regulă științifică, de fapt persoanele care fac aceste afirmații au pus într-o listă de „rezultate” ale studiului respectiv substanțe pe care studiul invocat nu le-a măsurat deloc, creând impresia că sunt demonstrate în experiment. În studiul citat, plumbul, nichelul, cromul, formaldehida și acroleina NU sunt determinate analitic în acest experiment; ele apar în introducerea sa ca exemple din literatura generală despre aerosoli/produse, nu ca rezultate ale măsurătorilor făcute în acest studiu. A le prezenta în aceste afirmații ca parte a concluziilor furnizate de referință este o atribuire falsă, în care dăm senzația că o mențiune din bibliografie a fost măsurată efectiv în studiu.

3. O altă afirmație gratuită este aceea că acest tip de produse ar fi cancerigene. Dimpotrivă, studii făcute de unele dintre cele mai serioase instituții europene de sănătate publică au arătat că dimpotrivă, numărul de substanțe cancerigene este mult redus când se folosesc dispozitive. Astfel, Bundesinstitut für Risikobewertung (Institutul Federal pentru Evaluarea Riscurilor- Germania) a constatat, în urma evaluării unor produse din tutun încălzit, că: „Reducerea profundă (>99%) a carcinogenilor cheie […] este de așteptat să reducă riscurile pentru sănătate”. De asemenea, Institut National du Cancer (Franța) a declarat că: „Atunci când vapezi, eviți majoritatea substanțelor cancerigene prezente în țigări”

4. Se mai afirmă că ”faptul că produsele din tutun încălzit îi ajută pe dependenții de tutun să se lase de țigări […] este un mit”. Ei bine, una dintre cele mai importante instituții non-profit din Marea Britanie pe problema cancerului - Cancer Research UK - nu consideră că folosirea vapingului ca unealtă de renunțare la fumat ar fi un mit. Dimpotrivă, această organizație a demonstrat prin studiile sale că vapatul poate dubla rata de succes a persoanelor care încearcă să renunțe la fumat. Conform acestei organizații, „persoanele care folosesc țigări electronice pentru a renunța la fumat au cu aproximativ 95% mai multe șanse să raporteze succes decât cele care încearcă să se lase fără ajutorul niciunui mijloc de renunțare la fumat”.

5. Afirmația potrivit căreia „există o corelație între utilizarea produselor pe bază de tutun încălzit și apariția bolilor respiratorii” este formulată în mod înșelător. Bolile respiratorii care au avut ca posibilă cauză folosirea de dispozitive, precum EVALI, nu a fost asociate cu produsele legale de vapat comercializate în magazine, ci cu produse procurate de consumatori de pe piața neagră. Investigațiile realizate de U.S. Food and Drug Administration și de Centers for Disease Control and Prevention au arătat clar că majoritatea cazurilor de EVALI au fost legate de substanțe ilicite adăugate în lichidele de vapat, în special tetrahidrocannabinolul (THC) — componentă psihoactivă a plantei de marijuana — și acetatul de vitamina E, utilizat frecvent ca aditiv în e-lichidele care conțin THC. În urma acestor concluzii, cele două instituții au retras avertismentul general referitor la utilizarea produselor legale de vapat și l-au înlocuit cu unul direcționat strict către produsele care conțin THC . Situația ridică o întrebare legitimă: cum ar reacționa comunitatea medicală dacă, de exemplu, s-ar cere interzicerea seringilor în spitale doar pentru că unele persoane aleg să le folosească pentru a-și injecta substanțe ilegale? În concluzie, este important de subliniat că EVALI sau alte afecțiuni similare nu pot fi asociate cu utilizarea țigărilor electronice legale cumpărate din comerț, ci cu produse modificate sau obținute din surse ilicite.

„Este așadar necesar ca fumătorii adulți să fie informați si încurajați să se îndrepte către alternative precum vapatul, întrucât tranziția la aceste produse are potențialul de a reduce în mod semnificativ problemele de sănătate pentru fumători, prin expunere mult mai redusă la carcinogeni și toxine”, subliniază AIV.

Asociația Industriei de Vaping (AIV) reunește unele dintre cele mai importante companii de pe piața de vapat din România – producători, distribuitori și specialiști – cu scopul de a reprezenta acest sector în relația cu autoritățile statului și opinia publică. AIV operează independent de industria tutunului și de industria farmaceutică și își propune să contribuie la dezvoltarea unor politici publice echilibrate, bazate pe știință, în beneficiul fumătorilor adulți din România.

(sursa: Mediafax)