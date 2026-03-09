Debutul noului sezon de Formula 1, Marele Premiu din Australia, de la Antena 1, lider de audiență

La finalul unei curse pline de răsturnări de situație, victoria i-a revenit lui George Russell, iar telespectatorii Antena 1 au urmărit cu interes fiecare moment al competiției, transmisiunea fiind lider de audiență.

Conform datelor Kantar Media, cursa desfășurată duminică s-a clasat pe primul loc în preferințele publicului. Difuzată în intervalul 05:45 – 07:50, Antena 1 a înregistrat, la nivelul publicului comercial cu vârste între 21 și 54 de ani, 1.7 puncte de rating și o cotă de piață de 25.2%. Pe locul al doilea s-a situat Pro TV, cu 1.6 puncte de rating și 24.8% cotă de piață.

Weekendul de cursă a început cu rezultate promițătoare pentru Charles Leclerc și Oscar Piastri, care s-au impus în sesiunile de antrenamente de vineri, 6 martie. În cursa de duminică însă, George Russell a reușit să revină spectaculos după start și să se impună la final, aducând un rezultat excelent pentru Mercedes. Britanicul a trecut primul linia de sosire, iar colegul său de echipă, Kimi Antonelli, a încheiat pe locul al doilea. Podiumul a fost completat de Charles Leclerc, care reușise să preia conducerea chiar din primul viraj.

Pentru McLaren, etapa de la Melbourne nu a fost lipsită de emoții. Oscar Piastri a fost implicat într-un incident după ce monopostul său a lovit bordura în virajul patru, fiind nevoit să revină la boxe. Colegul său de echipă, Lando Norris, a continuat cursa și a reușit să termine în top 5.

Lewis Hamilton a încheiat cursa pe locul patru, însă la final britanicul a pus sub semnul întrebării strategia aleasă de echipa Ferrari. Acesta a criticat decizia Scuderiei de a nu-l chema la boxe, nici pe el, nici pe Charles Leclerc, după 12 tururi, în timpul perioadei de virtual safety car. Chiar și așa, Hamilton a declarat la final că etapa din Australia a fost una spectaculoasă și plină de momente interesante.

După startul electrizant de sezon, atenția fanilor și a echipelor se mută deja către următoarea etapă: Marele Premiu al Chinei, programat între 13 și 15 martie. Debutul din Australia anunță un sezon plin de rivalități și strategii surprinzătoare, în care fiecare punct poate face diferența. Noul sezon de Formula 1 poate fi urmărit în Universul Antena, iar anul 2026 promite numeroase provocări pentru piloții care luptă pentru cel mai râvnit trofeu din motorsport.