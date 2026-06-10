Vacanța de vară 2026: Calendarul complet pentru elevi. Când începe noul an școlar

Pentru majoritatea elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal, cursurile se încheie vineri, 19 iunie 2026, iar vacanța de vară începe oficial pe 20 iunie.

Noul an școlar va debuta luni, 7 septembrie 2026, ceea ce înseamnă o pauză de aproximativ 11 săptămâni.

Care sunt excepțiile

Există excepții pentru elevii din anii terminali, care încheie cursurile mai devreme pentru a se pregăti de examenele naționale.

Priin urmare, elevii claselor a XII-a zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă au finalizat cursurile pe 5 iunie 2026, urmând să intre în vacanță din 6 iunie, înaintea examenelor de Bacalaureat.

De asemenea, elevii claselor a VIII-a vor încheia anul școlar pe 12 iunie 2026, iar vacanța va începe pe 13 iunie, cu câteva zile înainte de susținerea Evaluării Naționale.

În cazul elevilor din învățământul tehnologic și profesional, cursurile se vor desfășura până la 26 iunie 2026, după un an școlar care cuprinde 37 de săptămâni de studiu.

Când va începe noul an școolar

Potrivit calendarului stabilit de autorități, anul școlar 2026-2027 va începe pe 7 septembrie 2026 și se va încheia pe 18 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor, cu excepția celor din anii terminali, notează a1.ro.

Vacanța de vară este cea mai așteptată perioadă a anului pentru elevi, oferindu-le ocazia de a petrece timp cu familia, de a participa la activități recreative și educative sau de a călători.