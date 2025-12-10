x close
Vești bune pentru părinți. Vor beneficia de o zi liberă pentru deschiderea anului școlar

de Redacția Jurnalul    |    10 Dec 2025   •   16:00
Sursa foto: Părinții vor beneficia de o zi liberă în prima zi de școală a copilului.

Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă care le acordă părinţilor o zi liberă plătită în prima zi a anului şcolar pentru învățământul preşcolar, primar şi gimnazial.

Termenul pentru dezbatere şi vot s-a încheiat pe 3 decembrie, proiectul urmând să fie înaintat Camerei Deputaţilor, for decizional.

Iniţiativa aparține senatorului PSD Claudiu-Daniel Catană și prevede că ziua liberă va fi acordată părinţilor, aşa cum sunt definiţi în Noul Cod Civil, pentru a putea fi alături de copiii lor în prima zi de grădiniţă sau şcoală.

Motivarea proiectului legislativ

Prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său. Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniţă sau de şcoală. Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinţii să poată fi prezenţi la festivitate este nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, se arată  în expunerea de motive.

Dacă va fi aprobată şi de Camera Deputaţilor, măsura va fi aplicabilă din următorul an şcolar, sprijinind astfel părinţii să fie prezenţi la festivităţi şi începutul cursurilor copiilor, notează observatornews.ro.

 

