Școli închise din cauza vremii nefavorabile. Cursuri suspendate joi și vineri

de Redacția Jurnalul    |    07 Ian 2026   •   17:38
Sursa foto: Lucian Alecu/Cursuri suspendate în mai multe județe din țară din cauza vremii nefavorabile

Din cauza vremii nefavorabile din ultimele zile, cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate joi și vineri în mai multe școli din trei județe.

Ministerul Educației a anunțat miercuri după-amiaza că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică sau cu agent termic ori au făcut drumurile impracticabile, în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj, respectiv:

Iată lista unităților în care cursurile cu prezență fizică sunt suepndate:

Hunedoara:
-Școala Primară General Berthelot
-Școala Gimnazială Răchitova

Mehedinți:
-Școala Gimnazială Balta

Sălaj:
-Școala Gimnaziala Nr. 1 Marca
-Școala Primară Glod
-Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Zalău.

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor de curs.

(sursa: Mediafax)

 

