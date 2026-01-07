Școli închise din cauza vremii nefavorabile. Cursuri suspendate joi și vineri

Ministerul Educației a anunțat miercuri după-amiaza că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică sau cu agent termic ori au făcut drumurile impracticabile, în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj, respectiv:
Iată lista unităților în care cursurile cu prezență fizică sunt suepndate:
Hunedoara:
-Școala Primară General Berthelot
-Școala Gimnazială Răchitova
Mehedinți:
-Școala Gimnazială Balta
Sălaj:
-Școala Gimnaziala Nr. 1 Marca
-Școala Primară Glod
-Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Zalău.
Consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor de curs.
(sursa: Mediafax)