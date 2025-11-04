A murit Dick Cheney! „Omul din umbră” al Casei Albe, vicepreședintele care a schimbat America după 9/11

Dick Cheney a murit la 84 de ani: arhitectul „războiului împotriva terorii” și unul dintre cei mai influenți vicepreședinți ai Americii

Dick Cheney, considerat de mulți cel mai puternic vicepreședinte din istoria modernă a Statelor Unite și figura centrală în definirea răspunsului american după atentatele din 11 septembrie 2001, a murit la vârsta de 84 de ani. Cariera lui politică, marcată de influență uriașă, controverse profunde și decizii care au schimbat cursul istoriei, continuă să divizeze America.

Dick Cheney, fostul vicepreședinte al SUA și una dintre cele mai polarizante personalități ale politicii americane contemporane, a murit, potrivit unui comunicat al familiei. Avea 84 de ani și s-a stins din viață din cauza complicațiilor provocate de pneumonie și afecțiuni cardiace și vasculare, potrivit CNN.

„Soția sa, Lynne, fiicele Liz și Mary și alți membri ai familiei au fost alături de el,” se arată în comunicat. Familia l-a descris drept „un om bun și un patriot” care le-a insuflat curaj, dragoste și „pasiunea pentru pescuit”.

Considerat creierul din spatele strategiei americane de după 9/11, Cheney a fost vicepreședintele lui George W. Bush între 2001 și 2009. A avut o influență fără precedent asupra politicilor externe și de securitate ale SUA, fiind principalul promotor al „războiului împotriva terorii” și al invaziei din Irak — conflict justificat prin informații de intelligence care ulterior s-au dovedit eronate.

Un titan al puterii, dar un paria în propriul partid

În ultimii ani, Dick Cheney a devenit tot mai izolat în Partidul Republican, pe fondul criticilor sale vehemente la adresa lui Donald Trump, pe care l-a numit „cel mai mare pericol pentru republică” și „un laș”. Într-un gest simbolic, și-a acordat ultimul vot prezidențial în 2024 candidatului democrat Kamala Harris.

Transformarea din 11 septembrie

Cheney se afla la Casa Albă în dimineața atacurilor teroriste din 2001 și a relatat deseori că, în momentul în care al doilea avion a lovit World Trade Center, „a devenit un alt om”. În acele ore de criză, a preluat coordonarea răspunsului național și a autorizat, în situație extremă, doborârea unor aeronave deturnate care ar fi amenințat Washingtonul.

Viziunea sa dură asupra securității, alimentată de temeri naționale autentice și de contextul tensionat al epocii, a dus la invadarea Afganistanului, apoi la presiunile crescânde pentru schimbarea regimului lui Saddam Hussein.

Razboaie, metode controversate și acuzații grave

Cheney a fost printre vocile principale care au susținut existența „armelor de distrugere în masă” în Irak — ipoteză infirmată ulterior. A apărat fără ezitare metodele de interogare considerate tortură, precum waterboardingul, și a susținut detenția pe termen nelimitat a suspecților la Guantanamo Bay.

Chiar și după numeroase rapoarte care au criticat dur aceste practici, Cheney nu a exprimat regrete: „Aș face-o din nou, într-o clipă”, declara în 2014.

Cariera înainte de Casa Albă

Născut în 1941 în Nebraska și crescut în Wyoming, Cheney a fost atras de politică încă din tinerețe. A fost consilier al lui Richard Nixon, apoi șef de cabinet al președintelui Gerald Ford. În Congres, a reprezentat Wyoming timp de șase mandate și a devenit liderul minorității republicane.

Ca secretar al Apărării în administrația George H.W. Bush, a coordonat operațiunile din Panama și primul Război din Golf. După ce a condus gigantul Halliburton, a revenit în politică odată cu alegerea lui George W. Bush, pe care inițial îl ajuta să-și găsească un vicepreședinte — dar a ajuns să fie el însuși ales pentru această funcție.

Viața personală și problemele de sănătate

Cheney a suferit numeroase atacuri de cord, primul la doar 37 de ani. În 2012 a primit un transplant de inimă, operație pe care a numit-o „darul vieții”.

În viața personală, a susținut public dreptul fiicei sale Mary, lesbiană, de a se căsători, intrând uneori în contradicție cu poziția Partidului Republican.

Ultimii ani: o voce împotriva extremismului

Retras din politică, Cheney a devenit un critic acerb al radicalizării GOP sub Donald Trump, iar în 2024 a mers până la a o sprijini pe democrata Kamala Harris pentru Casa Albă — un moment simbolic pentru ruptura totală dintre el și partidul pe care l-a dominat zeci de ani.

Dick Cheney rămâne una dintre cele mai influente, controversate și complexe figuri ale politicii americane moderne — un om care a modelat decisiv istoria, dar a împărțit profund America.